49-letnia aktorka Diane Kruger wzbudziła sensację kreacją godną dzieła sztuki.

Są stroje, które wykraczają poza modę i ocierają się o sztukę. Dokładnie taki efekt wywołała niemiecka aktorka Diane Kruger podczas premiery nowej kolekcji Tiffany & Co., prezentując swoją rzeźbiarską sukienkę, która natychmiast stała się viralem.

Prestiżowe wydarzenie w Nowym Jorku

16 kwietnia 2026 roku Tiffany & Co. zorganizowało galę w Nowym Jorku z okazji premiery swojej nowej kolekcji luksusowej biżuterii „Blue Book 2026: Hidden Garden”. Wydarzenie odbyło się w Park Avenue Armory na Manhattanie i zgromadziło mnóstwo gwiazd, z których każda prezentowała się bardziej elegancko od poprzedniej.

Wśród gości znaleźli się amerykańska aktorka Amanda Seyfried, brytyjska aktorka i producentka Naomi Watts, amerykańska aktorka i reżyser Chase Sui Wonders oraz amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Teyana Taylor.

Sukienka jak obraz

Diane Kruger wzbudziła sensację w sukience bez ramiączek projektu Sabiny Bilenko Couture z kolekcji wiosna 2026, której haft był absolutnie oszałamiający. Haft nie tylko przywoływał naturę, ale i tworzył całą scenę. Paw, motywy architektoniczne i delikatne roślinne zawijasy tworzyły prawdziwy, klejnotowy krajobraz, idealnie nawiązując do wątku narracyjnego kolekcji „Ukryty Ogród”.

Paleta kolorów zgodna z Tiffany

Półprzezroczysty, delikatnie usztywniony gorset był pokryty perłami i haftem, które przywodziły na myśl maleńkie podwodne skarby. Spódnica z kolei dopełniała sylwetkę, która była jednocześnie płynna i cenna. Aktorka Diane Kruger dopełniła kreację biżuterią Tiffany & Co., podkreślając idealną harmonię między strojem a motywem przewodnim wieczoru.

Krótko mówiąc, Diane Kruger wie, jak przekształcić czerwony dywan w prawdziwą modową okazję, a ten wieczór nie był wyjątkiem. Niemiecka aktorka po raz kolejny potwierdza swój status ikony stylu – potrafi nosić kreację haute couture z nutą nonszalancji i niezaprzeczalnej osobowości.