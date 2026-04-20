Nowa, krótka fryzura 49-letniej aktorki Jessiki Chastain wywołuje poruszenie.

Amerykańska aktorka i producentka Jessica Chastain, znana od lat z długich, falowanych, rudych włosów, zaskoczyła wszystkich 18 kwietnia 2026 roku. Na czerwonym dywanie Breakthrough Prize pojawiła się z radykalnie krótszą fryzurą, która natychmiast przyciągnęła wzrok wszystkich.

Czysty kwadrat w konkursie Breakthrough Prize

Podczas ceremonii wręczenia nagród Breakthrough Prize 2026 w Santa Monica Jessica Chastain zaprezentowała swoją nową fryzurę: krótkiego boba sięgającego tuż nad brodę, z bardzo wyraźnym przedziałkiem na boku. Ostry bob z miedzianymi refleksami, zaczesany za ucho, oprawiał jej twarz nowoczesnym i precyzyjnym wykończeniem, stanowiącym ostry kontrast z jej zazwyczaj falowanymi włosami.

Sukienka Oscara de la Renty nawiązująca do kroju

Jessica Chastain zestawiła ten nowy krój z sukienką bez ramiączek, ozdobioną wzorami i frędzlami na dole, dzięki czemu fryzura naprawdę wysunęła się na pierwszy plan. Diamentowy choker dopełnił całość, bez kolczyków – nowa fryzura skupiała na sobie całą uwagę.

„Choppity chop” potwierdzono na Instagramie

Następnego dnia aktorka udostępniła na Instagramie kulisy swojej metamorfozy w filmie „przed i po”, wyreżyserowanym przez jej fryzjera Renato Camporę, z prostym podpisem: „Choppity chop”. Jej znajomi szybko zareagowali, w tym amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Julianne Hough, która powitała ją w „świecie bobów”.

Aktorka, która ufa swojej intuicji

Jessica Chastain zawsze opowiadała się za pewną swobodą w stosunku do trendów: „Nie zwracam uwagi na trendy w modzie. Jeśli jakiś trend mi się podoba, to go noszę, nie zastanawiając się, czy jest dozwolony” – mówi. Ta filozofia wyraźnie odnosi się również do jej włosów – i idealnie do niej pasuje.

Aktorka Jessica Chastain przyznała się wcześniej do „fantazji” o zafarbowaniu włosów na biało, powołując się na brytyjską aktorkę i producentkę Tildę Swinton jako inspirację. Teraz, gdy zdecydowała się na krótkiego boba, spekulacje są burzliwe…