Elle teste les maillots de bain croisés dans Love Island sur ses courbes généreuses

Dans la villa rutilante de Love Island, les candidates passent la moitié de leur temps en bikini. Et ils ne cachent que l’essentiel. Cette année, elles arborent les maillots de bain aux coupes fiévreuses de la marque de la rappeuse Megan Thee Stallion. Une créatrice de contenu midsize en a donné un autre aperçu, sur son corps tout en rondeur.

Des maillots ravageurs signés Megan Thee Stallion

L’émission de téléréalité Love Island fédère de nombreux téléspectateurs. Dans ce paradis artificiel, où les cœurs sont mis à rude épreuve et où les potins imprègnent tous les murs, les candidates défendent leurs atouts en maillot deux pièces. Le bikini est leur seconde peau et ne quitte presque jamais leurs courbes. Elles déambulent au sein de ce dédale luxueux avec très peu de matières sur le dos. Elles portent d’ailleurs des pièces balnéaires qui en disent long sur leur anatomie.

Dans l’épisode du 20 juin, la rappeuse Megan Thee Stallion a fait irruption dans cet antre moderne de Cupidon. Réputée pour son style endiablé et sa personnalité sulfureuse, sa présence annonçait déjà la couleur. Présentée comme la nouvelle Nicki Minaj, elle a créé une marque de maillot de bain à son image. Une griffe qui repousse les limites du raisonnable et qui ne fait pas dans la demi-mesure.

L’auteure de « Mamushi », connue pour ses déhanchés frénétiques, a ainsi habillé les muses de la villa, inaugurant divinement sa nouvelle collection au nom évocateur « Hot Girl Summer ». Bas à lanière inspiré du vestiaire intime, bikini métallisé ouvert sur le décolleté, modèle une pièce serti d’un serpent doré qui enlace la poitrine. Avec ces maillots aux découpes audacieuses en toile de fond, les candidates n’ont pas tardé à réchauffer l’atmosphère. Elles se sont ensuite livrées au challenge lancé par Megan Thee Stallion. Le but ? Remuer son corps au gré de chorégraphies très suggestives. Un show à en dévisser les têtes.

Des pièces de bain sur un corps plus réaliste

Ces pièces pensées pour encanailler le vestiaire de plage, ont investi les corps dessinés au laser des candidates de téléréalité. Taille de guêpe, hanche à en faire trembler le plancher, poitrine voluptueuse et ventre extra plat. Toutes les silhouettes qui ont accueilli ces maillots de bain se ressemblent et suivent l’exemple de Kim K. Difficile de se projeter sur ces corps en sablier, parfaitement équilibrés.

Ces bikinis, qui relâchent les courbes et qui décorent la chair sans modération, ne sont pourtant pas réservés à ce que beaucoup appellent « l’élite esthétique ». Pour en donner une interprétation plus juste, la créatrice de contenu midsize @superashley127 s’est appropriée ces bouts de tissu effrontés. Tous les bikinis mis à l’honneur dans cet épisode spécial et bouillant de Love Island se déploient sur sa silhouette de guimauve. Dans sa vidéo aux allures de « haul », elle prouve que les coutures peuvent aisément s’étirer sur les poignées d’amour, les ventres en trois dimensions, les poitrines tombantes et les cuisses texturées.

Toutes les morphologies se prêtent à la fantaisie

Si les émissions de téléréalité vantent régulièrement des corps inatteignables, gorgés de plastique et imprimés dans les standards, Ashley, elle, rattrape ces lacunes avec ses rondeurs au premier plan. Ces programmes divertissants surfent volontiers sur les clichés et donnent une lecture très linéaire de l’apparence physique. Or, la créatrice de contenu au corps plus parlant copie les looks phares de l’émission pour faire passer un message fort : toutes les morphologies méritent d’être traitées avec amour. Ce n’est pas parce qu’elle fait du XL qu’elle doit se calfeutrer dans des maillots de bain sombres, qui induisent « fais-toi discrète ».

Comme les Juliette 2.0 qui peuplent Love Island, elle peut faire preuve de créativité avec sa silhouette. Surtout remercier avec des pièces qui disent haut et fort « faites place à la diva ». Elle a un corps plus rationnel, modelé dans l’authenticité. Avec ses courbes en VO et non pas en toc, elle incite de nombreuses femmes à la copier et à revoir leur dressing estival à la hausse.

N’oubliez pas : c’est le bikini qui doit s’adapter à vous, pas l’inverse. Voilà le seul et unique critère pour choisir votre prochaine pièce de trempette. Si vous avez des courbes chantantes, laissez-les s’exprimer ! Cédez à la tentation mode.