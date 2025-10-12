« Pas belle sans maquillage » : ces Chinoises s’affichent au naturel

Sur les réseaux sociaux (surtout Douyin – version chinoise de TikTok), une nouvelle tendance venue de Chine fait dernièrement beaucoup parler d’elle : des femmes se filment en train de retirer leur maquillage, étape par étape, révélant leur visage au naturel.

Des réactions contrastées en ligne

Dans ces vidéos, on les voit passer du look parfaitement travaillé – teint « lissé », contouring, yeux agrandis et bouche redessinée – à un visage complètement naturel. Une transformation jugée radicale par de nombreux internautes, certaines personnes allant jusqu’à commenter : « C’est pas la même personne ! », « Catfish total », « Pas belle sans maquillage », ou encore « Garde ton maquillage, c’est mieux ».

Au-delà des critiques violentes, ces vidéos suscitent aussi beaucoup d’admiration. Certaines personnes saluent le courage de ces Chinoises qui osent montrer la différence entre le visage maquillé et le visage au naturel, un contraste souvent amplifié par les standards de beauté et la pression des filtres.

Un mouvement qui veut montrer la réalité

Ces séquences participent à un mouvement plus large : celui de la transparence et de l’authenticité sur les réseaux. De plus en plus de femmes choisissent de dévoiler « l’envers du décor » pour rappeler que le maquillage peut transformer énormément et qu’il n’y a rien de honteux à avoir des traits différents sans artifices.

En somme, même si les critiques restent nombreuses, ce phénomène a le mérite de faire réfléchir sur les diktats esthétiques et de valoriser un message positif : la beauté n’est pas qu’une question de maquillage ou de filtres.