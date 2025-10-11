« On dirait un monstre » : moquée pour son visage, elle répond avec force

Body positive
Léa Michel
@nikkililly/Instagram

Diagnostiquée à l’âge de 6 ans d’une malformation artérioveineuse, une affection rare qui déforme une partie de son visage, Nikki Lilly a grandi sous le regard cruel des moqueries. Loin de se laisser réduire à sa maladie, la militante caritative britannique, YouTubeuse, auteure et présentatrice de télévision en a fait un moteur d’expression et d’activisme.

Une inspiration pour ses fans

Dès ses 8 ans, Nikki Lilly a créé sa chaîne YouTube pour partager son quotidien entre hôpital et vie d’ado, ses conseils beauté, mais aussi pour répondre directement à la haine en ligne. Aujourd’hui, Nikki est suivie par 2,88 millions d’abonnés sur YouTube et près de 9,7 millions sur TikTok, preuve que son authenticité et sa résilience inspirent bien au-delà de sa différence.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Nikki Lilly (@nikkililly)

« J’ai eu des centaines de commentaires sur mon potentiel gâché »

Dans une récente vidéo, Nikki Lilly a tenu à répondre à une nouvelle vague de critiques, après avoir découvert que des internautes réalisaient des montages de son visage « sans déformation » : « J’ai eu des centaines de commentaires sur mon potentiel gâché… Ce n’est pas bien ». Une manière pour elle de rappeler que ces attaques, déguisées en « compliments », sont en réalité d’une grande méchanceté. Car elles insinuent que sa valeur dépendrait d’une apparence conforme aux standards de beauté imposés.

Sous de nombreux de ses posts, certains internautes n’hésitent pas à critiquer sa déformation avec des remarques comme « on dirait un monstre ». Nikki Lilly leur prouve chaque jour le contraire, en continuant d’inspirer des millions de personnes avec sa force et son authenticité.

Une voix pour la diversité

À travers son parcours, Nikki Lilly continue de défier ces normes et de porter un message puissant : on a le droit d’exister tel qu’on est, sans que notre visage ou notre corps ne soient sujets à des jugements. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans la soutiennent et saluent son courage. Son témoignage, une fois encore, fait écho à une génération qui rejette les diktats et qui milite pour plus d’inclusivité.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Nikki Lilly (@nikkililly)

En définitive, Nikki Lilly incarne aujourd’hui bien plus qu’une figure médiatique : elle est le symbole d’une résilience qui transforme la douleur en force, et la différence en inspiration. Son parcours rappelle que la beauté ne se limite pas à l’apparence et que chaque voix compte dans la lutte contre les moqueries et les stéréotypes.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
