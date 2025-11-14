« Elle doit se raser » : critiquée pour ses poils, elle choisit de les montrer fièrement

Body positive
Léa Michel
@dhawanichugh/Instagram

Dhawani Chugh, créatrice de contenu originaire de Toronto, est connue pour ses vidéos où elle se montre sans s’épiler. Par ce choix délibéré, elle remet en question un tabou social encore très présent : celui des poils sur le corps des femmes. En affichant son corps au naturel, elle invite son audience à repenser les normes de beauté et à accepter la diversité des apparences.

Les critiques virulentes dans les commentaires

Cette liberté d’expression suscite malheureusement beaucoup de réactions négatives. Les commentaires désobligeants tels que « elle doit se raser », « les femmes sont devenues des singes », ou encore « tu connais le rasoir ? » sont fréquents sous ses vidéos Instagram ou TikTok.

Ces propos révèlent les jugements et le rejet dont sont victimes les femmes qui s’écartent des standards traditionnels d’épilation. Ces attaques démontrent à quel point la question des poils sur le corps des femmes reste encore taboue pour une partie de la société. Une « peau lisse et sans poils » est l’une des injonctions les plus profondément ancrées sous couvert de « critère de beauté féminine ».

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dhawani Chugh (@dhawanichugh)

Le soutien et la reconnaissance du naturel

Face à cette vague de critiques, Dhawani reçoit également un grand nombre de messages bienveillants et encourageants. Des internautes la remercient de montrer son corps au naturel, assurant que son exemple leur redonne confiance en elles. Des commentaires comme « merci de te montrer au naturel », « tu me redonnes confiance en moi », ou « tu es trop belle, change pas » témoignent de l’impact positif de son engagement sur une communauté en quête d’acceptation et de diversité corporelle.

@dhawanichugh NAILS BY @nekonailcafe #outfitinspiration #fashion #nailart #transition ♬ original sound – Dhawani

Un combat pour la normalisation

Par son authenticité, Dhawani Chugh participe activement à déstigmatiser les poils féminins. Elle utilise les réseaux sociaux comme une plateforme pour faire évoluer les mentalités et promouvoir le respect du corps tel qu’il est. Car rappelons-le : qu’il s’agisse des poils pubiens, des jambes, des cuisses ou encore des bras, l’épilation n’a pas à être un diktat. Vos poils, vos propres règles !

En définitive, le parcours de Dhawani Chugh est une illustration puissante de la façon dont la représentation peut influencer la société et encourager une acceptation plus large des différences physiques. Les poils ne sont pas réservés aux hommes, is sont réservés à tous les humains. En 4 mots : nos poils, notre choix.

Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
