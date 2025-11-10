« Elle a des mains de sorcières » : atteinte d’eczéma elle répond avec bienveillance

Ses mains semblent vieillir plus vite que le reste de son corps. Elles sont rêches et froissées, semblables à celles d’une personne âgée. Et ce n’est pas à cause d’un manque d’entretien mais le résultat d’une maladie de peau assez commune nommée eczéma. Loin de ranger ses mains dans des moufles ou des gants sophistiqués, elle les met volontiers en évidence et fait de la fantaisie autour.

Une maladie de peau enfin représentée

Les études sont formelles : les mains vieillissent plus vite que les autres parties du corps et manifestent très tôt les signes de l’âge. Sollicitées pour tout, elles sont exposées au froid, aux produits ménagers abrasifs, à la pollution… Elles endurent nos gestes quotidiens dans l’indifférence la plus totale. Elles n’ont même pas droit à une routine skincare dédiée, seulement quelques coups d’hydratation facultatifs.

La créatrice de contenu derrière le compte @GhoulishButterfly, elle, accorde un soin minutieux à ses mains et les traite avec plus d’attention que son minois. Pourtant, malgré des couches de crèmes hydratantes, des masques au miel et des exfoliations régulières, ses mains semblent appartenir à une septuagénaire. Fripées, rugueuses et aussi sèches que de la laine de verre, elles se confondent avec celles d’une grand-mère.

Elles ont l’air d’avoir été rongées par le froid et les années alors qu’en réalité elles sont bichonnées dans les moindres recoins. La jeune femme, dont les mains jurent avec le corps, ne va pas connaître le même sort que ce cher Benjamin Button. Elle souffre d’une maladie cutanée génétique rare nommée ichtyose congénitale forme récessive. Cette condition se manifeste à la sortie de ses manches et touche plus brutalement ses mains. La peau arbore ainsi des crevasses et un eczéma sévère. Au lieu de camoufler ses mains et de les garder à l’abri des regards, cette pétillante beautysta les célèbre à travers des manucures opulentes et des rituels cocooning.

De la prévention pour éviter les erreurs de jugement

Dans la barre des commentaires, les internautes jugent sans même connaître le diagnostic de Ghoulish et rivalisent de méchanceté. Ils critiquent les mains de la créatrice de contenu, armés de leurs doigts sales. “Un si beau visage pour des mains aussi laides”. “Elle a des doigts de sorcière”. “Mets des gants, ça vaut mieux”. La jeune femme, elle, tente d’enseigner l’empathie à ce public, qui en est visiblement dépourvu et qui a du venin entre les pouces.

Sur ses réseaux sociaux, elle surpasse les idées reçues autour de nail art glamour, de mise en beauté soignée et de vidéos unboxing. Elle partage également ses rituels skincare personnalisés avec ses mains en étendard. Alors que les injonctions vantent des mains douces et soyeuses chez les femmes, et des paluches écorchés et cornés chez les hommes, Ghoulish balaye les clichés d’un revers de paume.

Ses mains ne sont peut-être pas dans les standards mais elles sont ses meilleurs outils. Elles lui permettent d’enlacer des proches, de caresser des animaux, de cuisiner, de conduire, de s’apprêter. Bref, leur apparence est bien dérisoire par rapport à tous leurs pouvoirs. Ghoulish se sent chanceuse de ne pas avoir un problème “mécanique”.

Des images positives pour s’aimer dans la différence

Dans un monde saturé d’images parfaites, lisses et stéréotypées, il est assez facile de complexer. Ghoulish, elle, prouve que la beauté se trouve aussi dans l’irrégularité. Ses mains ne sont pas veloutées comme le voudraient les diktats mais elles lui permettent d’accomplir tellement de tâches. D’ailleurs, la créatrice de contenu est devenue un modèle d’inspiration pour les internautes en proie à l’eczéma.

Nombreuses sont celles qui lui demandent ses références produits et ses secrets de beauté. “Ça redonne de l’espoir”. “C’est si précieux de voir des mains avec de l’eczéma”. “Merci de te montrer comme tu es”. Ghoulish fédère toute une communauté sur ses réseaux et conforte celles qui vivent la même histoire avec leur reflet.

Les mains, qu’elles soient calleuses, rugueuses, sèches, fines, boudinées ou ridées sont des instruments indispensables dans la vie de tous les jours. Ce qu’il y a au-dessus n’est qu’une enveloppe, rien de plus. C’est leur fonction qui importe, pas leur apparence. Pas besoin d’avoir des dons de voyance pour lire la beauté entre les lignes de la main.