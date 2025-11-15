Paralysée, elle ne peut plus se maquiller : son papa s’en charge chaque matin

Clouée à un fauteuil roulant suite à un tragique accident de quad, Emily a perdu l’usage de certains membres précieux. Mais elle peut compter sur plusieurs bras droits pour accomplir des tâches du quotidien. Les mains de ses parents sont devenus les siennes et celles de son père ne se contentent pas de pousser son fauteuil sur le bitume. Son papa, son plus fervent protecteur, sa béquille dans la douleur, se charge de sa mise en beauté et transforme cet exercice de coquetterie en moment de complicité.

Une parenthèse père-fille glamour, drôle et touchante

Emily n’est pas née handicapée, elle l’est devenue brutalement lors d’une excursion en quad. Sa vie toute entière a basculé en 2022, pendant une sortie sur cet engin tout terrain. La jeune femme, amatrice de sensations fortes et casse coue dans l’âme, était partie tutoyer les dunes de l’Utah avec sa bande d’amis. Elle voulait profiter du coucher de soleil à la façon “Mad Max”. En s’adonnant à ce loisir téméraire, elle ne pensait pas se retrouver sur quatre roues pour toujours.

Pourtant, à quelques kilomètres à peine de l’arrivée, son quad a fait plusieurs tonneaux et dans cette chute soudaine, sa tête a heurté la barre de sécurité. Elle se voyait déjà sur son lit de mort et croyait que son heure avait sonné. Le bilan ? De multiples fractures des vertèbres touchant la moelle épinière. À seulement 16 ans, âge de l’insouciance et des premières fois, Emily se retrouvait alors privée de ses jambes et voyait sa jeunesse s’effondrer. Elle a dû tout réapprendre depuis le début : manger, boire, parler et même respirer… Tous ces gestes qui lui étaient si instinctifs lui demandaient alors un effort surhumain. Mais bien loin de se laisser abattre, Emily a fait preuve d’une grande résilience. “On m’a donné une seconde chance et je ne la prendrai jamais pour acquise” dit-elle dans un post.

Aujourd’hui, elle n’est pas complètement autonome mais ses parents la maternent comme à l’époque du berceau, biberon, dodo. Ils prennent leur rôle d’aidant très à cœur et font tout pour embellir le quotidien de leur fille. Son père, lui, passe de l’autre côté du miroir pour la pomponner et entretenir sa confiance. Il s’improvise coiffeur “personnel” et tente de reproduire des tutoriels sur sa tête à coiffer vivante. Ce qui donne lieu à des scènes à la fois tendres et clownesques. Véritable mister Bean de la beauté, son papa apprivoise élastique sauvage, brosse soufflante dernier cri et peigne capricieux.

Ses parents, ses béquilles au quotidien

Choyée comme une star par ses parents, Emily se sent chanceuse de les avoir à ses côtés. En s’investissant dans sa routine beauté et en apprenant tous les secrets des hairstylists, quitte à s’en brûler les doigts, son papa lui donne l’impression d’être Beyoncé en coulisses. Sauf que chaque séance devant le miroir s’apparente à un sketch et vire au fou rire. Pour son père, ce déferlement d’amour est bien naturel mais pour Emily, c’est de l’or brut.

Elle entretient une relation très spéciale avec son papa. L’homme, modèle d’inspiration qui force l’admiration et qui brise tous les stéréotypes, est aux petits soins avec sa fille. Il l’assiste avec une bienveillance palpable. Il fait partie de toutes ses vidéos “get ready with me” et sème du bonheur dans tous ses gestes, même les plus simples.

Son papa est plus qu’une épaule dans son quotidien, c’est son pilier, sa force, son garde-fou. Il l’habille, lui coupe sa viande, la fait danser dans les airs, bref il lui fait oublier son handicap et ça, c’est fort. Ses parents sont les principaux protagonistes de sa vie, des anges gardiens en version plus comique. Protecteurs sans être envahissants, ils se démènent pour que chaque jour soit une fête. Alors qu’en général, ce sont les enfants qui s’occupent de leurs parents vieillissants, là, ce sont les parents qui remplissent cette mission, aussi injuste soit-elle.

Une soif de vie qui se ressent à chaque post

Emily vit chaque jour comme si c’était le dernier. Elle aurait pu sombrer dans le blues et se laisser dépérir mais elle n’a jamais autant savourer l’instant présent que depuis son accident. Elle est clouée au sol mais elle vogue sur un petit nuage. Cet événement tragique qui a failli lui être fatal lui a fait prendre conscience de la valeur de la vie. Alors au-delà de se faire bichonner par ses parents, elle accomplit tous les rêves de sa “wishlist” au jour le jour. Au lieu de procrastiner sur ses envies les plus chères, elle les accomplit dès que possible.

Elle voyage aux quatre coins du monde, fait des activités nautiques, prend du bon temps dans les parcs d’attraction, prend le bateau pour admirer la valse des dauphins. En clair, Emily vit sa vie intensément, en compagnie de ses deux meilleurs amis : ses incroyables parents. Elle prouve qu’un accident n’est pas une fatalité mais une renaissance.

Emily a peut-être une mobilité réduite mais elle voit tout en grand et ses parents y contribuent largement. Cette philosophie positive est contagieuse et ce tableau de famille inspirant.