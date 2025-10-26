Défigurée après une attaque, elle bouleverse Internet avec ses tutos makeup

En Chine, la créatrice de contenu Ah Hua bouleverse des millions de personnes grâce à ses vidéos de maquillage postées sur Douyin (le TikTok chinois). Derrière ses tutoriels se cache une histoire tragique : elle a été victime il y a quelques années d’une attaque à l’acide perpétrée par son ex-mari, un acte d’une violence extrême qui l’a laissée défigurée au visage et marquée à vie.

Retracer son visage, un geste de résilience

Installée dans la province du Shandong, Ah Hua a choisi de ne pas se cacher, bien au contraire. Face caméra, elle commence chaque vidéo en dévoilant son visage marqué par l’attaque. Puis, avec une précision incroyable, elle retrace ses sourcils, ses yeux, sa bouche – autant de traits qui ont été abîmés, voire effacés, par l’acide.

À travers le maquillage, elle redonne forme à son reflet et offre une véritable leçon de résilience. Chaque trait, chaque couleur, chaque détail appliqué sur son visage devient un acte de reconstruction personnelle et symbolique, et ses vidéos cumulent désormais des millions de vues et d’abonnés.

Une source d’inspiration pour les survivantes

Comme le rapporte MSNews, les internautes sont profondément touchés par son courage. Beaucoup saluent sa force et la manière dont elle transforme la douleur en art. Ce qui rend ses vidéos encore plus puissantes, c’est l’effet miroir qu’elles provoquent : de nombreuses survivantes d’agressions ou de maladies cutanées témoignent qu’Ah Hua leur a redonné confiance en elles.

En publiant ses tutos, Ah Hua ne cherche pas à masquer ses blessures, mais à réaffirmer sa beauté, sa dignité, et son identité. À seulement quelques années de son drame, Ah Hua est devenue bien plus qu’une créatrice de contenu : elle est un symbole de courage et de sororité.

@_.s2342 The greatest meaning of effort is to enable oneself to catch unforeseen luck and sudden surprises. ♬ 原创音乐 – Hua

Dans une société où les diktats de beauté sont encore très rigides, Ah Hua redéfinit ainsi les normes, en mettant en lumière une beauté marquée mais puissante – profondément humaine.