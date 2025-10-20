« Je suis trop grosse pour m’habiller en magasin ? » : elle dénonce le manque de tailles

« Je suis trop grosse pour m’habiller en magasin ? ». Ce cri du cœur, Sania Hasna (@saniahasna) l’a partagé sur Instagram, révélant la frustration grandissante face au manque de choix adapté aux tailles « plus ». Son post a suscité un écho considérable, reflétant une cause qui touche de nombreuses consommatrices.

Un constat amer sur la disponibilité des tailles

Malgré l’évolution des standards de beauté, les grandes tailles restent insuffisamment représentées en boutique. La créatrice de contenu Sania Hasna témoigne que même pour une taille 44 ou 46, il devient difficile de trouver des vêtements à la fois stylés et adaptés. Or, presque la moitié des femmes en France portent une taille 44 et plus. Ce manque chronique alimente un sentiment d’exclusion et limite la confiance en soi de beaucoup de femmes.

Une industrie de la mode encore à la traîne

Les marques dominantes continuent de concentrer leurs collections sur des tailles standards, considérées comme les plus rentables commercialement. Les rares offres dites « grandes tailles » disponibles sont souvent peu valorisantes, avec des coupes « vieillottes » et des prix parfois prohibitif. La créatrice de contenu Sania Hasna milite pour une mode inclusive, qui célèbre toutes les morphologies sans compromis sur le style.

Une communauté solidaire et engagée

Face à cette situation, les réseaux sociaux deviennent un espace de partage et de résistance. La créatrice de contenu Sania Hasna utilise ses plateformes pour recommander des marques et des sites qui proposent enfin des vêtements à la mode. Son engagement inspire de nombreuses femmes à revendiquer leur droit à la diversité corporelle et à la valorisation par le vêtement.

Vers un changement nécessaire

Plusieurs acteurs de la mode commencent à entendre ces revendications : lancement de collections allant au-delà du 40, campagnes valorisant la diversité, et collaborations avec des influenceuses réellement body positive. Le parcours est encore long, mais des signes encourageants montrent que l’industrie pourrait évoluer vers plus d’inclusivité.

La créatrice de contenu Sania Hasna (@saniahasna), par sa voix forte et authentique, rappelle ainsi que la mode doit cesser d’exclure et commencer à célébrer la pluralité des corps. Une invitation à repenser les standards et à imaginer de nouvelles manières d’habiller toutes les femmes.