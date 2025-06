Et si on disait stop aux filtres et aux diktats de la « peau parfaite » ? Amanda Seyfried, l’actrice au sourire lumineux, vient de rappeler au monde que la vraie beauté ne se cache pas derrière une couche de fond de teint. Dans une vidéo pour Vogue, elle dévoile sa routine beauté – mais surtout, elle dévoile sa peau. Naturelle, avec ses rougeurs… et son eczéma.

Le glamour, version vraie vie

Il y a quelque chose de profondément rafraîchissant à voir une célébrité sortir du cadre lisse et policé des standards hollywoodiens. Amanda Seyfried n’a pas seulement montré son visage sans maquillage : elle a parlé, à cœur ouvert, de cette affection cutanée qui l’accompagne depuis ses 19 ans. « Vous vous demandez peut-être : ‘Qu’est-ce que c’est sur son visage ?’ C’est mon eczéma », lance-t-elle dans la vidéo publiée par Vogue le 18 mars 2025.

Et là, instantanément, quelque chose change. L’écran ne reflète plus une star lointaine, inaccessible. Il reflète une femme comme tant d’autres, avec une peau qui vit, réagit, s’enflamme parfois. Une peau humaine. Une peau réelle.

L’eczéma : un compagnon discret… mais tenace

Les personnes qui vivent avec l’eczéma le savent bien : il ne prévient pas, il gratte, il rougit, il irrite. Cette inflammation chronique de la peau peut avoir mille causes – génétique, stress, environnement, alimentation – et autant de formes. Pour Amanda Seyfried, c’est à l’aube de sa vie adulte que les premières poussées sont apparues. S’ensuivent alors essais de traitements, visites chez le dermatologue et une phase d’apprentissage pas toujours simple.

Au lieu de se cacher, l’actrice choisit de partager. Avec transparence, elle raconte comment elle a adapté son mode de vie – arrêt des produits laitiers, meilleure alimentation, jus de céleri en renfort, sans oublier les changements survenus après ses deux grossesses. « Je mange mieux que jamais. Et le jus de céleri doit faire quelque chose, non ? », plaisante-t-elle.

Une routine simple, mais éclairée

Face caméra, Amanda enchaîne les étapes de sa routine beauté. Pas de discours commercial, pas de promesse magique. Juste une femme qui connaît sa peau. Une crème traitante, une lotion tonique, un sérum, un baume pour les yeux et une protection solaire : un rituel de soin pensé non pas pour « cacher », mais pour apaiser, protéger, renforcer. Elle ne dégaine son correcteur que pour les journées de tournage. Le reste du temps ? Elle laisse sa peau respirer. No make up, no drama.

Un geste militant, à sa manière

Ce qui pourrait sembler anodin – apparaître sans maquillage – devient en réalité un geste fort, presque militant, dans une industrie où chaque particularité de peau est trop souvent traquée, gommée, effacée. En révélant son eczéma, Amanda Seyfried envoie un message clair : vous n’avez pas à vous excuser d’avoir une peau qui vit.

Et ce message, il résonne puissamment. Car combien d’entre vous ont déjà ressenti le besoin de camoufler leurs plaques rouges, boutons, taches, cicatrices ? Combien ont déjà entendu un commentaire déplacé sur leur peau alors qu’ils se battaient simplement pour aller mieux ? En levant ce voile, l’actrice donne la permission, à sa façon, d’être soi, au naturel, sans masque.

Petit rappel utile : chaque peau est unique

Bien entendu, chaque peau a ses besoins, et chaque cas d’eczéma est différent. Les conseils partagés par Amanda sont les siens, issus de son expérience personnelle. Si vous souffrez d’eczéma, consultez un professionnel de santé pour adapter votre routine. N’oubliez toutefois jamais ceci : votre peau, quelle qu’elle soit, mérite votre respect, votre écoute et votre bienveillance.

Dans un monde où le body positive prend enfin racine, il est temps d’inclure la peau dans cette célébration du réel. La peau parfaite n’existe pas. Une peau a des hauts et des bas. Et non, vous ne devez pas avoir honte de la vôtre. Amanda Seyfried, en partageant sa propre expérience, rappelle que la beauté ne réside pas dans le camouflage, mais dans la confiance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amanda Seyfried💛 (@mingey)

Alors la prochaine fois que vous vous trouverez face au miroir, au naturel, pensez à Amanda Seyfried. Et dites-vous : « c’est ma peau, c’est mon histoire – et elle est belle comme ça ».