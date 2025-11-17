« Il faut s’aimer » : elle pose en dessous à 51 ans et envoie un message puissant aux femmes

La journaliste et entrepreneuse Elsa Wolinski bouscule les codes et affirme avec force que le glamour n’a pas d’âge. En posant des dessous, elle célèbre non seulement la beauté du corps dit « mature », mais elle porte aussi un message engagé contre les stéréotypes qui affectent les femmes au-delà de la cinquantaine.

Une célébration sincère de soi et de son corps

Pour Elsa Wolinski, les dessous ne sont pas de simples vêtements, mais un symbole de respect et de liberté. Elle évoque avec émotion le travail des femmes artisanes qui conçoivent ces pièces, conscientes des travers et des doutes vécus par beaucoup. Porter ces dessous, c’est donc un acte d’acceptation, une manière de s’aimer pleinement, malgré les pressions sociales et les injonctions à disparaître ou à se conformer.

Lutte contre l’âgisme

Cette série de photos répond à un sexisme souvent ignoré : celui qui écarte les femmes âgées des représentations de la beauté et du glamour. Elsa Wolinski renverse ce regard critique en démontrant que la vie après cinquante ans peut être pleine de confiance, de glamour et d’épanouissement. Son message encourage toutes les femmes à embrasser leur corps, à dépasser la peur du jugement et à affirmer leur présence avec fierté.

Une voix dans un monde (encore) patriarcal

Plus qu’une image, Elsa incarne un combat contre les normes patriarcales qui définissent arbitrairement ce qu’une femme « doit » être selon son âge. Sa démarche est aussi une invitation à une sororité inclusive, où chacune, à chaque étape de sa vie, peut trouver la force de s’aimer et de s’affirmer sans honte ni compromis. Ce message résonne profondément dans les débats actuels sur la représentation des femmes dans les médias et la société.

À travers cette prise de position profondément authentique, Elsa Wolinski rappelle ainsi que l’amour de soi est un chemin qui ne connaît aucune limite d’âge. Son geste artistique invite à repenser notre manière de regarder les femmes et à célébrer la diversité des corps, des parcours et des âges. Un message inspirant, qui réaffirme avec force que la liberté commence là où s’arrête la peur du regard des autres.