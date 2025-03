Harcèlement scolaire, troubles alimentaires, ses dents… : cette actrice se dévoile

L’actrice Aimee Lou Wood a su briller sur les écrans grâce à son rôle d’Aimee dans la série à succès « Sex Education ». Derrière ce visage rayonnant et cette carrière prometteuse se cache une femme courageuse qui a traversé des épreuves profondes. Le parcours de l’actrice est un véritable témoignage de résilience, de force intérieure et de transformation. De son enfance marquée par le harcèlement scolaire à ses troubles alimentaires, en passant par ses complexes sur ses dents, Aimee Lou dévoile avec honnêteté les batailles qu’elle a dû mener pour en arriver là où elle est aujourd’hui.

Une enfance marquée par des défis personnels

Née et élevée à Stockport, dans le nord de l’Angleterre, Aimee Lou n’a pas eu une enfance facile. Issue d’une famille où l’instabilité régnait, elle a dû faire face à des difficultés personnelles dès son plus jeune âge. Son père, qui a longtemps lutté contre des problèmes d’alcool et de drogue, était souvent absent, contribuant à une atmosphère familiale particulièrement difficile. « Il sortait boire une pinte et ne revenait pas pendant des jours », confie-t-elle dans une interview. Malgré ces épreuves, elle a vu son père se reconstruire et se réconcilier avec lui-même, un processus qu’elle considère comme une forme de guérison.

Son passage à l’école privée, où elle se retrouvait souvent en décalage avec ses camarades plus privilégiés, a aussi été synonyme de moqueries et de harcèlement. Son accent de Stockport (ville en Angleterre), perçu comme « trop typique » par certains, devenait une cible facile. Ses dents, jugées trop proéminentes, étaient également un sujet récurrent de moqueries. Un camarade l’appelait même « Bugs Bunny », ce qui a naturellement affecté son estime de soi.

Loin de se laisser abattre, Aimee Lou a appris à utiliser l’humour comme une arme pour faire face à ces difficultés. « Je suis devenue le clown de la classe », dit-elle. Cette approche a non seulement permis à Aimee Lou de se faire des amis, mais elle lui a aussi donné un sens de l’acceptation de soi.

Des complexes à la résilience

Comme beaucoup d’adolescentes, Aimee Lou a dû faire face à des complexes physiques, se sentant parfois en décalage avec les normes de beauté imposées par la société. Dans un monde où la minceur et une « apparence conforme aux standards de beauté » sont souvent idéalisées, Aimee Lou n’a pas échappé à la pression. « C’était un mythe que je me suis raconté », confie-t-elle, soulignant qu’elle a longtemps cru que son apparence la rendait moins désirable ou moins digne. Cette idée, qu’elle a fini par déconstruire, lui a permis de se réconcilier avec son image.

Au cours de ses années à l’Oxford School of Drama, elle a aussi fait face à une autre lutte intérieure : celle des troubles alimentaires. Très mince, elle ne mangeait pas suffisamment, et ce comportement a été remarqué par ses enseignants. « Ils ont vu que je ne mangeais pas et que j’étais toute menue », dit-elle à The Guardian. Cette prise de conscience fut un tournant dans sa vie. Elle a pris du recul par rapport à cette pression, a travaillé sur elle-même, et a cherché à guérir. Cela a été un moment clé de sa transformation, un moment où elle a compris qu’il était nécessaire de changer pour aller mieux, à la fois physiquement et mentalement.

Le rôle déterminant dans la série « Sex Education »

La carrière d’Aimee Lou a pris un tournant en 2019 lorsqu’elle décroche son rôle de Aimee Gibbs dans la série Netflix « Sex Education ». Ce rôle, qui l’a propulsée sous les projecteurs, lui a permis de montrer au monde entier qu’elle n’était pas qu’une simple actrice talentueuse, mais une personne capable de toucher les cœurs. Sa performance, toute en nuances et en émotions, a été saluée et lui a valu un Bafta TV Award en 2021.

Avant même de commencer les auditions pour cette série, Aimee Lou avait des doutes sur sa place dans l’industrie. « Je pensais qu’ils ne prendraient jamais quelqu’un avec des dents ridicules pour jouer la fille populaire », confie-t-elle. Pourtant, c’est cette authenticité, ce côté brut et sincère, qui a séduit les producteurs. Ils ont vu en elle un talent brut, loin des stéréotypes souvent imposés dans le monde du cinéma.

Aujourd’hui, Aimee Lou est une figure inspirante. Elle a transformé ses luttes personnelles en une force qui la pousse à aller toujours plus loin, à s’accepter pleinement et à encourager les autres à faire de même. Par ses paroles et son parcours, elle montre que l’on peut se libérer des complexes physiques et guérir des troubles alimentaires. Sa vie, loin d’être un conte de fées, est l’histoire d’une jeune femme qui a su se battre, guérir et devenir une inspiration pour toutes les personnes qui luttent contre leurs propres démons.