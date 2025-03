À 60 ans, cette mannequin ose une tenue en dentelle transparente et prouve que l’élégance n’a pas d’âge !

À partir de la cinquantaine, les femmes sont gentiment invitées à cacher leur peau froissée sous d’épais gilets en maille et à arborer des jupes de mauvais goût. Elle Macpherson a le même vestiaire que dans sa vingtaine et ne compte pas raccrocher ses pantalons en cuir, ses robes décolletées et ses cropped-top de si tôt. Croisée sur le front row du défilé Dior à l’occasion de la Fashion Week de Paris, la mannequin australienne de 60 ans portait un ensemble immaculé en dentelle. Une tenue ajourée qui laissait transparaître ses courbes et sa chaire en poésie. À travers ce look grâcieux, Elle Macpherson invite toutes les femmes de son âge à libérer leur garde-robe et à s’habiller sans se poser de questions.

Un look en dentelle à 60 ans, l’image forte de la Fashion Week

Elle Macpherson a été aperçue au défilé Dior lors de la Fashion Week de Paris 2025. Habituée des podiums, cette fois-ci, la mannequin était venue en tant que spectatrice et avait une place de premier plan dans le parterre d’invités. Bien loin de se fondre dans la masse, elle a presque réussi à voler la lumière aux modèles hissées sur le catwalk. Même en dehors de la scène, elle continue de captiver les regards et de se distinguer du reste du monde.

Plongée dans un ensemble blanc fait intégralement de dentelle, elle donnait un bel aperçu sur son corps, alors à moitié découvert. Cette création détaillée, volontairement servie sans doublure ni toile de fond, révélait une lingerie de la même couleur. Loin de se plier aux règles vestimentaires de son âge, Elle Macpherson renvoyait un message fort avec ces pièces de prestige dotées de la signature Dior. Elle défiait volontiers l’image péjorative de la séniore, qui n’a que son tablier en étendard ou son bon vieux tricot effiloché.

À 60 ans, Elle Macpherson vit la mode comme elle l’entend et s’approprie des matières trop souvent déconseillées aux femmes de son âge. Elle refuse de se ranger dans ces pièces à l’opposé du mot glamour simplement pour faire plaisir à la société. Pour elle, la ménopause ne sonne pas le glas de la féminité, c’est une renaissance. D’ailleurs, Elle Macpherson a toujours les mêmes indispensables qu’en début de carrière, à savoir des bikinis échancrés, des dos nus sulfureux et des débardeurs rétrécis.

Elle Macpherson ne se refuse aucun plaisir mode

La mannequin australienne, qui a campé de nombreuses fois la couverture du magazine « Illustrated Swimsuit Issue », se classe parmi les plus grandes icônes mode. Et ce n’est pas parce qu’elle a franchi le cap des 60 ans que son style s’est « assagi ». Son vestiaire ne ressemble pas à celui que l’on impose traditionnellement aux femmes séniors, régulièrement poussées à l’auto-censure. Sur les cintres, point de pulls fades, de jupes en laine ou de tuniques qui tirent l’œil. Elle Macpherson se plaît dans des vêtements plus éloquents, qui l’honorent au lieu de l’effacer.

La mannequin, reconvertie en businesswoman, adopte toutes les pièces mode que les femmes de plus de 60 ans s’interdisent par crainte de paraître ridicules. En pantalon taille basse au bord de la plage ou dans une jupe vert sapin allégée en tissu à la Une de Elbazin, elle se fiche des « on dit ». Sa morphologie lui permet de porter presque tout, certes, et sa popularité lui accorde de nombreux « laissés-passés ». Cependant, Elle Macpherson a le mérite de se révolter contre les restrictions vestimentaires qui pèsent sur le charme des femmes séniors.

En costume sophistiqué, en jean-basket, en robe moulante ou en micro maillot de bain, Elle Macpherson fait ce qu’elle veut avec son corps. À travers ses looks, elle n’entend pas prolonger sa jeunesse, elle souhaite exprimer la force de l’âge. Et c’est éblouissant !

La mannequin, plus épanouie à 60 ans qu’à 20 ans

« À 60 ans, ma vie ne fait que commencer ». Pour Elle Macpherson, l’âge est loin d’être un fardeau. Au contraire, c’est une deuxième chance, une occasion précieuse de se renouveler, un nouveau départ. Tandis que la plupart des célébrités repoussent la vieillesse le plus loin possible et considèrent ce mot comme une injure, la supermodel, elle, est dans son âge d’or.

La bombe australienne, qui a défilé pour les grandes maisons et que le Time avait baptisé « The Body » en raison de sa silhouette élancée et tonique, ne regrette pas ses jeunes années. Elle savoure chaque minute qui passe et aborde l’âge avec une sérénité contagieuse.

« Il y a des débuts et des fins tout le temps, à chaque décennie. Il faut se laisser porter par le courant de la vie et apprécier le processus, choisir d’en tirer du plaisir et d’en grandir », a-t-elle confié à Madame Figaro

Votre âge ne devrait pas vous empêcher d’être vous-même ni condamner votre garde-robe à la morosité. C’est le message que Elle Macpherson délivre derrière les coutures et qui lui sert de fil rouge dans son quotidien.