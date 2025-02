Johanna Dray : le parcours inspirant d’une pionnière de la mode grande taille

Si vous pensez que le mannequinat se limite à une taille 36, il est temps de découvrir Johanna Dray. Cette Française a bousculé les diktats de la mode dès 1996 pour devenir une figure incontournable du mannequinat grande taille. Son parcours, marqué par des défis personnels et professionnels, est une véritable success story qui inspire des générations de femmes à embrasser leur beauté, sans compromis.

Des débuts inattendus

Passionnée de mode depuis son plus jeune âge, Johanna ne se destinait pas initialement au mannequinat. Elle travaillait « de l’autre côté du miroir » dans l’industrie de la mode lorsque sa vie a pris un tournant inattendu. À 21 ans, elle est repérée par un photographe dans le métro parisien, marquant le début de sa carrière de mannequin dite plus size. « Surprise, je lui ai demandé s’il remarquait que je n’étais pas spécialement mince. Je faisais une taille 44 à l’époque. Il m’a répondu qu’un de ses clients recherchait précisément mon profil », rapporte-t-elle. C’était à une époque où les modèles plus size étaient quasiment invisibles sur les podiums et dans les magazines de mode.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johanna Dray Official (@johannadrayofficial)

Surmonter l’adversité

Le parcours de Johanna n’a pas été sans obstacles. À l’âge de 17 ans, elle a dû faire face à un lymphome de Hodgkin, une forme de cancer qui l’a profondément marquée. Dans son livre « Taille Mannequin », elle partage cette expérience difficile : « La mort m’a frôlée. J’étais complètement en décalage avec les autres, j’avais terriblement peur que les élèves s’aperçoivent que je portais une perruque ». Cette épreuve a forgé son caractère et sa détermination à poursuivre ses rêves.

Une carrière pionnière

Johanna Dray a été la première mannequin grande taille professionnelle à se faire connaître en France, avec sa taille 46/48 pour 1,80 m. Sa carrière a connu des moments forts, notamment sa participation au défilé de John Galliano en 2006, une première pour une mannequin dite grande taille. Elle a également collaboré avec la marque Giani Forte et est apparue dans des magazines prestigieux tels que ELLE, CR Fashion Book ou encore Madame Figaro.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johanna Dray Official (@johannadrayofficial)

Un message d’acceptation et d’inclusion

Au-delà de sa carrière de mannequin, Johanna est devenue une voix importante dans la promotion de la diversité corporelle dans la mode. Elle prône une mode adaptée au corps des femmes et utilise ses réseaux sociaux pour encourager l’acceptation de soi. Son livre « Taille Mannequin » est un témoignage puissant de son parcours et de sa vision d’une industrie de la mode plus inclusive.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johanna Dray Official (@johannadrayofficial)

La mode comme thérapie

Pour Johanna, la mode a joué un rôle crucial dans son parcours de guérison et d’épanouissement personnel. Elle affirme que « mon métier a été une forme de thérapie. Il m’a permis de m’accepter ». Sa passion pour la mode l’a aidée à surmonter les défis de la maladie et à s’affirmer dans un milieu souvent critiqué pour son manque de diversité.

Aujourd’hui, Johanna Dray trouve son équilibre entre sa carrière et sa vie de famille épanouie. Son parcours est un témoignage puissant de résilience, de détermination et de changement positif dans l’industrie de la mode. En tant que pionnière du mannequinat grande taille en France, elle a ouvert la voie à une représentation plus diverse et inclusive dans la mode. Son histoire nous rappelle que la beauté n’est ni unique ni universelle, elle existe sous toutes les formes.