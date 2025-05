Elle prouve que les robes de princesse vont aussi aux filles rondes

Elle n’a pas la carrure de Cendrillon ou de Belle, mais sa garde-robe est digne d’une princesse Disney ! Avec ses courbes en évidence, Natalie Eddy apprivoise des pièces mode que l’on a plus l’habitude de croiser dans les contes de fées que sur la terre ferme. Un style poétique à base de manches bouffantes et de gros nœuds roses qui n’émerveille pas seulement les fillettes.

Un style qui enchante les yeux

Qui a dit que les tenues de princesse étaient réservées au tendre âge ? Natalie Eddy, elle, n’attend pas l’anniversaire de sa petite nièce ou une visite à Disneyland pour arborer des tenues enchantées faites de jupon XXL, de mousseline, de broderies florales et de rubans. Ces habits délicats, souvent réservés aux grandes occasions, sont à la base de ses looks de tous les jours. Qu’elle prenne le chemin du boulot ou du supermarché, elle ne déroge jamais à l’esthétique « babydoll ». Elle possède un vestiaire qui semble avoir profité du coup de baguette magique de la marraine la bonne fée.

Dans sa garde-robe, il n’y a pas un seul vêtement sombre. Que des pièces aux nuances pastels, qui transforment ses rondeurs en gourmandise visuelle. Ses basiques à elle sont bien plus vibrants que le trench camel, la petite robe noire et la jupe en jean. Alors que la plupart des femmes rondes se pensent obligées de porter des tenues monotones, qui n’attirent pas l’attention sur leur silhouette, Natalie Eddy, elle, ne jure que par les robes en tulle, les corsets cintrés et les jupes à volants. C’est une poupée grandeur nature. Elle s’approprie un dressing coquet et angélique trop souvent associé au corps menu des héroïnes Disney. Elle donne d’ailleurs un aperçu de ces tenues de rêve à taille réelle, sur une silhouette fournie et plus riche en chair.

Avec son goût affirmé pour le « fairycore », Natalie Eddy rend justice à toutes les petites filles qui ne se sont jamais reconnues dans ces princesses aux courbes irréalistes. Ses tutus poudrés enlacent ses poignées d’amour et ses robes à col Bardot soulignent sa poitrine dite généreuse. Si on avait croisé plus de Natalie Eddy sur notre poste de télévision pendant l’enfance, on aurait peut-être un style moins austère et plus girly.

Des tenues qui changent du total look noir

Selon les reines de mode auto-proclamées, les pièces colorées, les matières texturées et les coupes bouffantes ne sont pas flatteuses pour les corps pulpeux. Les épaulettes augmentent les volumes, les rayures horizontales grossissent et les motifs alourdissent la silhouette. À les entendre, il faudrait juste s’enfermer dans sa penderie et ne jamais en sortir. Ou alors, se contenter de tuniques noires mal coupées. Natalie Eddy, elle, conjure ce mauvais sort.

Cette fan incontestée de l’univers Disney arbore des robes champêtres dotées de motifs Vichy bleus. Elle enfile des pièces « Renaissance » parsemées de détails rose bonbon. Elle conjugue chaussette en dentelle et mule haute parée de plumes. Et pour couronner le tout, elle porte les manches ballons mieux que personne. C’est certain, Cristina Cordula et Anna Wintour feraient une syncope à la vue de ces images. Ses tenues n’ont rien à voir avec des « déguisements ». Ce sont des parures fantaisie qui racontent toute la beauté de son corps.

Une ode colorée aux rondeurs

Avec son style à la croisée du cottagecore et du babydoll, Natalie Eddy réajuste le portrait de la princesse. Elle redéfinit ses dimensions et repousse les limites des coutures. Cette créatrice de contenu, qui n’a pas besoin de sorcellerie pour hypnotiser son monde, utilise le tissu pour célébrer ses courbes. Chaque tenue est une déclaration d’amour envers ses formes généreuses.

Alors que dans les Disney, les femmes rondes campent souvent le rôle des méchantes et affichent des tenues glaçantes, Natalie Eddy, elle, leur redonne leur lettre de noblesse. Celle qui se confond avec un personnage de la série « Bridgerton » et qui ne sort jamais sans ses oreilles de souris sur la tête est la preuve vivante que l’on peut être l’héroïne de sa propre vie. Certes il n’y a pas de potion miracle pour gagner en confiance, mais il y a la mode.

À travers ses tenues, Natalie Eddy montre à quoi ressemble une princesse avec quatre tailles en plus et c’est envoûtant. Il n’y a pas d’âge pour être soi. Que vous fassiez un petit 36 ou un bon 50, vous pouvez devenir la princesse que vous avez toujours voulu être.