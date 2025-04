En maillot, cette influenceuse inspire toutes les silhouettes

Sur Instagram, elles sont nombreuses à poser en maillot de bain, sourire radieux et corps sculpté par la lumière dorée du soleil. Rares sont celles qui, par leur simple présence, changent le regard du monde sur la beauté et la mode. Gabi Gregg, alias @gabifresh, fait partie de ces pionnières qui redéfinissent les standards et célèbrent toutes les morphologies avec assurance.

Une icône du body positive

Depuis plus d’une décennie, Gabi Gregg prouve que le style n’a pas de taille et que le bien-être en maillot appartient à tout le monde. En 2012, elle publie une série de photos d’elle en bikini sur son blog. Un geste simple en apparence, mais qui, à l’époque, tient de la révolution. À une époque où les standards de beauté dominants laissent peu de place aux corps dits « hors normes », elle s’affiche avec fierté, sans chercher à cacher ses courbes ni à s’excuser d’exister.

Mieux encore, elle transforme ce moment en un mouvement : le fatkini. Un mot qui claque comme une revendication joyeuse, un pied de nez aux diktats qui voudraient que seuls certains corps aient le droit de s’exposer sur le sable chaud.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gabi (@gabifresh)

Une mode qui s’adapte aux corps, et non l’inverse

Gabi Gregg ne se contente pas de défier les stéréotypes : elle façonne une nouvelle vision de la mode. À travers ses collaborations avec des marques comme Swimsuits For All, ELOQUII et plus récemment sa propre marque Villa Fresca, elle conçoit des collections pensées pour toutes les silhouettes.

Ici, pas question de cacher ou de « mincir visuellement ». Ses maillots de bain sont taillés pour mettre en valeur les formes, du 36 au 60, avec des bonnets adaptés aux poitrines dites généreuses, des tissus confortables et des coupes à la fois flatteuses et audacieuses. Elle le dit et le répète : chaque corps mérite d’être célébré. Ses créations ne sont finalement pas de simples vêtements, ce sont des outils d’empowerment. Porter un maillot Villa Fresca by Gabi Fresh, c’est se sentir bien dans sa peau, sans chercher à correspondre à un idéal imposé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gabi (@gabifresh)

Des collections qui respirent la confiance

Inspirées des tropiques, du streetwear ou encore de l’élégance vintage, les maillots Villa Fresca by Gabi Fresh brillent par leur audace. Couleurs éclatantes, coupes modernes, détails sophistiqués : chaque pièce reflète une énergie solaire et une envie de liberté. Ces maillots embrassent toutes les identités, affirmant une mode sans restrictions, où chaque personne peut se sentir puissante dans son corps. Son but ? Que personne ne se sente exclue de la fête estivale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gabi (@gabifresh)

Une influence qui dépasse la mode

Gabi Fresh, c’est bien plus que des collections de maillots tendance. C’est une voix forte qui secoue les mentalités et offre un espace de représentation à des milliers de personnes trop longtemps invisibilisées. Sur ses réseaux, elle parle confiance en soi, acceptation, plaisir de s’habiller pour soi. Elle rappelle que le regard des autres ne devrait jamais dicter la façon dont on se perçoit. À travers chaque post, chaque collaboration, chaque défilé, elle insuffle un message simple mais essentiel : « Votre corps mérite d’être célébré, tel qu’il est, ici et maintenant ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gabi (@gabifresh)

Gabi Fresh n’inspire pas seulement les garde-robes. Elle inspire une révolution douce mais puissante, où la mode devient un espace de liberté et non de contrainte. Parce que la beauté n’est pas une question de taille !