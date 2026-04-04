Cette maman revendique ses vergetures et livre un message puissant

Et si les vergetures devenaient des symboles de fierté plutôt que des complexes à cacher ? Sur les réseaux sociaux, Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) bouscule les standards en montrant son corps tel qu’il est après la maternité. Son message, simple et sincère, touche des milliers de personnes.

Des photos naturelles et assumées

Bruna Alves Teixeira partage sur Instagram des images loin des clichés retouchés que l’on voit habituellement. Maman de deux enfants, elle publie régulièrement des photos de son ventre marqué par la grossesse, avec ses vergetures visibles, sans filtre ni artifices. Sur ses clichés, la lumière est naturelle, les poses sont simples, et surtout, tout est affiché.

Elle n’essaie pas de cacher ses marques, bien au contraire. On la voit souvent relever son haut, poser la main sur son ventre, comme pour mettre en valeur ces lignes qui racontent son histoire. Ses vergetures, aux reflets argentés sur sa peau, ne sont pas dissimulées. Elles deviennent presque un élément central de ses photos, comme un symbole de ce que son corps a traversé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_)

Un message fort d’acceptation corporelle

Au-delà des images, ce sont surtout ses mots qui marquent. Dans ses publications, Bruna partage une vision apaisée et puissante du corps après la grossesse. Elle explique que ces marques ne sont pas des défauts à corriger, mais des traces de vie. Pour elle, elles racontent ses enfants, sa force, et tout ce que son corps a accompli.

Ce discours va à contre-courant des standards souvent lisses et irréalistes des réseaux sociaux. Elle rappelle que la maternité transforme le corps, et que ces transformations ne devraient pas être perçues comme quelque chose à effacer. Au contraire, elle invite à les regarder avec plus de douceur, de respect et même de fierté.

Une vague de réactions positives

Son approche rencontre un écho particulièrement fort auprès de nombreuses personnes, notamment des jeunes mamans. Sous ses publications, les commentaires affluent. Beaucoup la remercient pour son authenticité, soulignant à quel point il est rare de voir des corps post-partum représentés de manière aussi vraie. Certaines expliquent même que ses photos les aident à changer leur regard sur leur propre corps.

On retrouve souvent des messages de soutien, d’identification et de gratitude. Une communauté bienveillante s’est peu à peu formée autour de ses contenus, où chacun peut se sentir légitime, avec son corps tel qu’il est.

Redéfinir la beauté après la maternité

À travers ses publications, Bruna Alves Teixeira participe à faire évoluer les représentations du corps après une grossesse. Elle montre qu’il n’existe pas une seule manière d’être « beau » ou « acceptable ».

Son message s’inscrit dans une vision body positive : votre corps n’a pas besoin d’être parfait pour être digne d’être montré, aimé ou respecté. Les marques, les cicatrices ou les changements font partie de votre histoire. Elle rappelle aussi que chaque corps évolue différemment. Il n’y a pas de norme à atteindre, ni de délai pour « retrouver » quoi que ce soit. Votre corps est déjà légitime, tel qu’il est aujourd’hui.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_)

En partageant ses vergetures sans filtre, Bruna Alves Teixeira transforme ainsi ce qui est souvent perçu comme un complexe en un symbole de fierté. Son message est clair : votre corps mérite de la bienveillance, surtout après tout ce qu’il a vécu. La maternité n’efface pas la beauté, elle la redéfinit. Et si, au lieu de vouloir gommer ces traces, vous choisissiez de les regarder autrement ? Comme les témoins d’une histoire unique, la vôtre.