« Porter des pantalons larges m’a réconcilié avec mon corps »

Les pantalons larges se hissent sur toutes les jambes et signent la fin des slims ultra serrés qui agressent la silhouette. Ces bas fluides, qui laissent plus de place aux courbes, sont au cœur des tendances et s’imposent comme des must-have. Pour Reyna Cohan, fashionista inspirante, cette pièce mode au confort inégalable a fait office de remède. Porter des pantalons larges a pansé ses complexes et apaisé sa relation avec son corps.

Les pantalons larges, plus respectueux du corps

Il y a encore quelques années, les silhouettes se pressaient dans des jeans étriqués parsemés de déchirures. Vous gardez peut-être de mauvais souvenirs de ce vêtement aux allures de prison. Avec cette pièce mode sur les hanches, vos mouvements n’étaient pas fluides et vos courbes criaient silencieusement « au secours ». Votre taille, vos cuisses, vos mollets… tout votre corps était comprimé.

Heureusement, les jeans slim et les culpabilisants jeans skinny ont cédé leur place à des modèles plus cléments avec vos formes. Désormais, tout le monde s’épanouit dans des pantalons larges voire extra loose. Ces bas aériens se rabattent sur le corps à chaque mouvement et dans chaque coup de vent. Ils révèlent votre silhouette tout en maintenant le suspense, mais surtout ils offrent la meilleure hospitalité à vos rondeurs. Loin de vous faire regretter d’avoir des formes, ils les chérissent et les épousent en douceur.

Finalement, le pantalon fluide c’est un peu l’équivalent de la pantoufle dans le dressing. Ce n’est pas Reyna Cohan qui dira le contraire. Cette modeuse plus que recommandable le porte presque en étendard. En beige, en gris, en bleu flashy, avec des cordons ou des boutons, dans le style cargo ou l’esprit bossy, elle l’apprivoise sous toutes ses coutures. Pour elle, les pantalons larges sont bien plus que des étoffes « branchées ». Ce sont des pièces qui facilitent le passage devant le miroir et qui cajolent les courbes comme aucune autre. À partir du moment où les pantalons larges ont rencontré son corps, une histoire d’amour a commencé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Reyna Cohan (@reynisima)

Des pièces mode qui n’entravent pas les courbes

« Guérir sa confiance en portant des pantalons larges au lieu de jeans slim ». Dans une vidéo « look du jour » où elle se présente dans un gilet sans manche brodé et un pantalon vaporeux vert d’eau, Reyna raconte assez bien l’effet thérapeutique de cette pièce. Ce type de pantalon, qui procure le même confort qu’un pyjama, mais qui ne déroge pas à l’élégance, est bien plus qu’un « statement mode ». Ce n’est pas non plus un tissu de camouflage pensé pour couvrir les parties du corps qui dérangent la société.

Pour Reyna, les pantalons larges ont fait office de drapeau blanc dans cette inlassable guerre contre ses courbes. À la différence des jeans étroits, qui cisaillent le ventre et qui étouffent les cuisses, ils soulignent sans écraser, dévoilent sans boudiner. Pendant longtemps, elle a suivi la mode des jeans slim, mais elle avait l’impression que ses rondeurs étaient « de trop ». Porter des pantalons larges a été une libération, en plus d’une révélation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Reyna Cohan (@reynisima)

La mode pour faire la paix avec son reflet

La mode est censée faire ressortir votre confiance et nourrir votre estime, pas vous faire douter de votre valeur ni vous remettre en question devant le miroir. Oubliez cette voix qui dit que les pantalons larges tassent les femmes de petite taille et augmentent le volume de celles qui ont des courbes. De toute évidence, si vous écoutez les injonctions, il ne vous reste pas grand-chose à porter.

Les pantalons larges enveloppent votre corps de douceur et s’apparentent à de véritables écrins. Qu’importe votre morphologie, ils se fondent dans vos mouvements et accompagnent gracieusement vos pas. Si certaines utilisent la lingerie pour se sentir invincibles sur le bitume et s’aimer sans modération, d’autres préfèrent les cropped top, les robes bustiers ou les pantalons larges comme Reyna. Ne vous habillez pas pour les autres, mais pour vous. Un crédo que la créatrice de contenu applique assidûment. Ce n’est pas parce qu’elle affectionne les pantalons larges, qu’elle se prive de legging léopard, de jupe moulante et de denim.

Les pantalons larges, au sommet de la mode depuis quelques années, sont comme un « merci » sur le corps. Nul besoin de détacher le bouton et la braguette après un bon repas. Vous pouvez vivre sans vous sentir entravée.