Cette mannequin affiche ses rondeurs et ça fait du bien au moral

Lexi Eleni Placourakis a ce petit quelque chose de rare : une allure solaire, et surtout, une envie sincère de montrer qu’un corps « normal » est magnifique. Sur Instagram, cette mannequin partage des clichés sans filtre ni artifice. Résultat : des milliers de femmes se reconnaissent enfin dans un corps qui leur ressemble, et ça, ça fait un bien fou.

Un message de confiance sans artifices

Sur les réseaux, Lexi affiche son corps sans complexe : on y voit un peu de cellulite, des cuisses naturelles, un tour de bonnet dit généreux, et une silhouette qui s’éloigne des standards figés de la mode. Elle n’a pas une taille fine, ni des proportions inaccessibles. Elle doit faire un 40/42, autrement dit, une taille totalement dans la norme. Pourtant, dans un monde où l’on continue de glorifier les silhouettes filiformes et les abdos ciselés, cette simple normalité devient presque un acte de résistance.

Car oui, montrer un corps « normal » – celui qu’on croise tous les jours dans la rue, au bureau, au supermarché – est encore perçu comme un geste audacieux. Lexi, elle, le fait avec élégance et naturel. Pas de posture outrancière ni de faux discours. Elle s’accepte, simplement. Et c’est précisément ce naturel qui séduit : une femme bien dans sa peau, juste vraie.

L’art de s’aimer sans condition

Le message que Lexi diffuse dépasse largement le cadre esthétique. À travers ses photos et ses mots, elle rappelle que la beauté ne se résume pas à une taille, à une morphologie ou à une mode passagère. Elle prône un rapport apaisé au corps, loin des injonctions contradictoires du « sois mince, mais pas trop », « sois naturelle, mais maquillée », ou encore « sois confiante, mais discrète ».

Ce qui rend Lexi si inspirante, c’est qu’elle ne prêche pas une révolution, elle l’incarne simplement. Ses shootings, souvent lumineux et pleins de bonne humeur, respirent la confiance tranquille. Elle pose avec des maillots, des robes fluides, ou même en dessous, sans que jamais cela ne paraisse forcé.

Ce qu’elle propose, c’est finalement une nouvelle forme de liberté : celle d’exister sans se juger. Et cette bienveillance, elle la transmet à une communauté qui en avait visiblement besoin. Les commentaires sous ses publications en témoignent : des femmes de tous âges lui écrivent pour dire à quel point ses photos les rassurent, les apaisent ou les aident à se regarder autrement dans le miroir.

Le réalisme comme antidote à la comparaison

En affichant son corps tel qu’il est, Lexi montre aussi que la perfection n’existe pas – et surtout, qu’elle n’est pas nécessaire pour « être belle ». Elle a quelques rondeurs, un peu de peau qui vit, qui bouge, qui respire. Ce réalisme visuel, loin des filtres lissants et des retouches excessives, agit comme une bouffée d’air frais dans un univers numérique saturé d’images formatées.

Car soyons honnêtes : la majorité des femmes ne ressemblent pas aux mannequins des magazines. En France, près d’une sur deux porte une taille 44 ou plus. Et pourtant, cette réalité reste quasi invisible dans les publicités ou les défilés. Lexi, sans revendiquer quoi que ce soit, remet cette normalité au centre. Elle rappelle que le corps des femmes ne se résume pas à une silhouette unique, mais qu’il existe dans une infinité de formes, de textures et de nuances.

En somme, Lexi Eleni Placourakis incarne cette génération de mannequins qui reconnecte la mode au réel. Une mode plus douce, plus inclusive, plus humaine. Une mode qui parle à toutes celles qui en ont assez de se sentir « trop » ou « pas assez ». Son corps, dans toute sa normalité, devient un symbole d’acceptation. Et son message, lui, fait écho bien au-delà des réseaux : il inspire un changement de regard collectif. Parce qu’à force de voir des silhouettes naturelles, nos yeux s’habituent, nos jugements s’assouplissent et, peu à peu, notre moral remonte.