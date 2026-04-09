À 61 ans, cette mannequin pose et revendique un corps « réel », loin des filtres

La mannequin et actrice tchéco-suédo-américaine Paulina Porizkova ne cesse de s’exprimer publiquement sur la représentation du corps et du vieillissement. À travers plusieurs publications Instagram, elle revendique une image sans filtres ni retouches, invitant à repenser les standards de beauté.

Une figure emblématique de la mode qui célèbre le temps qui passe

Paulina Porizkova s’est imposée dans les années 1980 comme l’un des visages majeurs de l’industrie de la mode. Elle a notamment posé pour des magazines internationaux et collaboré avec plusieurs marques de renom. Aujourd’hui, elle utilise régulièrement ses réseaux sociaux pour aborder les questions liées à l’âge, à l’image corporelle et aux attentes envers les femmes dans l’espace public. Dans plusieurs publications, elle explique vouloir « montrer une image plus réaliste du vieillissement, sans recourir à des retouches numériques ».

Revendiquer une image sans filtres

Paulina Porizkova partage régulièrement des photos accompagnées de messages sur l’acceptation de soi et la perception du corps avec l’âge. Dans une interview, elle explique souhaiter montrer une représentation plus authentique de la beauté, loin des images idéalisées souvent présentes sur les réseaux sociaux. Elle évoque notamment l’importance de dissocier l’apparence physique de la valeur personnelle, tout en soulignant que les transformations liées au temps font partie du parcours de vie. Selon elle, les images non retouchées permettent de contribuer à une représentation plus diversifiée des corps féminins.

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Vieillissement et visibilité dans l’industrie de la mode

Plusieurs personnalités du secteur de la mode ont récemment pris la parole sur la manière dont l’âge peut influencer la visibilité professionnelle. Paulina Porizkova souligne que les femmes sont parfois confrontées à des attentes spécifiques concernant leur apparence, notamment dans des domaines où l’image occupe une place importante.

Dans une tribune publiée par Vogue, elle évoque la nécessité d’élargir les représentations afin de mieux refléter la diversité des parcours. Ces prises de parole s’inscrivent dans une évolution plus large de l’industrie, où certaines marques intègrent davantage de profils variés dans leurs campagnes.

Une parole qui trouve un écho sur les réseaux sociaux

Les publications de Paulina Porizkova suscitent régulièrement des réactions en ligne, où de nombreux internautes expriment leur intérêt pour des images jugées plus réalistes. La question de l’authenticité visuelle fait l’objet de discussions croissantes, notamment avec la multiplication des outils de retouche et de filtres numériques. Pour certains observateurs, ces prises de parole contribuent à encourager une réflexion sur la manière dont les images influencent la perception du corps.

Certains internautes soulignent toutefois que, du fait de son parcours d’ex-mannequin, Paulina Porizkova correspond en partie à des standards esthétiques largement valorisés, ce qui peut amener à nuancer la portée de son discours. Si ses prises de parole restent légitimes et contribuent à ouvrir le débat – chaque femme ayant le droit de vieillir et de vivre son corps comme elle l’entend -, certains internautes estiment néanmoins que son expérience bénéficie d’une forme de reconnaissance sociale plus importante que celle de femmes ne correspondant pas aux normes dominantes, notamment des femmes âgées de corpulence plus éloignée des normes esthétiques traditionnelles.

En définitive, les discours autour de la diversité des corps et du vieillissement prennent une place croissante dans les médias et la mode. La visibilité de mannequins de différentes générations participe à une transformation progressive des standards esthétiques. Paulina Porizkova fait partie des personnalités qui encouragent une représentation plus large de la beauté, en mettant en avant des images sans retouches.