53 ans, rayonnante et libre : cette athlète mondiale célèbre son corps sans filtre

Body positive
Denise Lewis, athlète britannique, pratiquant l’heptathlon, championne olympique en 2000, prouve que la confiance et la vitalité n’ont pas d’âge. Pour la première fois, elle pose, mettant en avant un corps qu’elle célèbre comme une force et une histoire, et non comme un simple idéal esthétique.

Une icône sportive qui inspire

20 ans après sa retraite sportive, Denise Lewis continue d’imposer son image de femme puissante. Médaillée d’or aux Jeux de Sydney en 2000, elle est désormais mise en lumière dans une collection de la marque « Coco de Mer », qui lui rend hommage en la désignant comme nouvelle ambassadrice.

Affirmer sa liberté au-delà des standards

Poser ainsi à plus de 50 ans est un acte fort, et Denise Lewis l’affiche fièrement comme un symbole. Pour elle, il ne s’agit pas d’un défi mais d’une affirmation : celle qu’une femme peut être visible, confiante et reconnue à toutes les étapes de sa vie. Ce projet reflète son engagement à sortir des stéréotypes liés à l’âge et aux rôles sociaux.

 

Le corps comme mémoire et puissance

Désormais mère de 4 enfants, Denise Lewis explique continuer à faire du sport non plus pour battre des records mais pour se sentir forte et équilibrée, mentalement comme physiquement. Sa démarche illustre un rapport au corps débarrassé de l’injonction à la performance, centré sur la liberté, la santé et l’énergie intérieure.

En choisissant Denise comme figure de sa collection, la marque « Coco de Mer » met en avant une vision inclusive du glamour et du bien-être. L’athlète espère ainsi inspirer d’autres femmes à considérer leur propre corps comme un espace d’émancipation et non de jugement. Elle incarne un nouveau chapitre où confiance et rayonnement ne sont pas une exception, mais une continuité naturelle.

