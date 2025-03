Ces stars qui regrettent d’avoir fait de la chirurgie esthétique

Du botox dans les lèvres, des pommettes remontées, un nez raboté, lifting à outrance. Pour panser leurs complexes ou figer la jeunesse sur leur visage, de nombreuses stars sont passées sous les seringues et ont succombé à la chirurgie esthétique. Mais il y a parfois des ratés et certaines d’entre elles sont presque méconnaissables, quasiment défigurées. Aujourd’hui, elles regrettent d’avoir subi des coups de bistouri et paieraient cher pour retrouver leurs traits d’avant. Ces stars ont fait de la chirurgie esthétique en espérant gagner en beauté. Désormais elles peinent à se regarder dans le miroir.

Linda Evangelista : « je ne me regarde plus dans les miroirs »

Supermodel phare des années 90, Linda Evangelista a eu une carrière bien remplie. Elle a défilé pour Versace, Karl Lagerfeld et occupé la Une des magazines féminins les plus lus. À cette époque, de nombreuses femmes voulaient lui ressembler. Ces dernières années, la mannequin canadienne a fait parler d’elle pour une raison plus personnelle. Elle a révélé avoir été victime d’un effet secondaire rare d’une procédure de chirurgie esthétique appelée CoolSculpting.

Elle voulait ralentir les effets du temps sur sa peau et garder le même minois qu’à son âge d’or. Mais son charme originel a été saboté par le scalpel. Restée en marge de la lumière, trop honteuse de ce nouveau visage endommagé. Finalement, en 2022, elle renoue avec les projecteurs et accepte de poser pour quelques photos publiées dans le magazine américain People. Un exercice difficile pour la mannequin de 59 ans, dégoûtée par son reflet.

« J’adorais être sur les podiums. Maintenant, j’ai peur de croiser quelqu’un que je connais. Je ne me regarde plus dans les miroirs, cette personne ne me ressemble pas », confiait-elle au média People

Jane Fonda : « je n’en suis pas fière »

Lors de ses apparitions publiques, Jane Fonda affiche une confiance infaillible. À 87 ans, l’actrice qui s’est illustrée dans « Un dimanche à New York » arbore des looks affirmés et colorés. Elle n’a pas peur de l’originalité. En 2024, elle apparaissait au défilé L’Oréal dans un trench à strass assorti à sa chevelure argentée.

Mais comme beaucoup d’actrices, qui veulent défier l’âge, Jane Fonda a testé les liftings pour paraître éternellement jeune et chasser les rides de son visage. Aujourd’hui ses traits sont tirés et ces retouches se lisent sur son minois. Le portrait actuel de Jane Fonda n’a plus rien à voir avec celui d’autrefois. La star d’Hollywood n’a d’ailleurs pas été convaincue par le résultat et a claqué la porte à son chirurgien.

« Nous connaissons tous beaucoup de femmes riches, qui ont fait toutes sortes de liftings (…) et elles sont affreuses. Alors j’ai fait un lifting et j’ai arrêté parce que je ne veux pas paraître déformée. Je n’en suis pas fière », avouait-elle à Vogue US

Courteney Cox : « une perte de temps »

L’actrice, qui a campé le rôle de Monica Geller dans « Friends », a longtemps été une icône de beauté à Hollywood. Mais elle a aussi subi la pression de cette industrie, qui impose une retraite forcée aux actrices dès que leur physique n’est plus assez « vendeur ». Elle a donc voulu conserver le même visage qu’en début de carrière et tricher sur l’âge en ayant recours à des injections de fillers (acide hyaluronique) et d’autres procédures esthétiques.

Obsédée par la jeunesse, elle n’avait pas conscience qu’elle ruinait son visage au lieu de le magnifier. C’est seulement plus tard, en comparant des photos d’avant et de maintenant, qu’elle a eu cette vision d’horreur. Elle admet avoir fait « n’importe quoi ». Plus sage d’esprit, elle s’est affranchie des diktats de Jouvence et célèbre son âge. En 2017, Courteney Cox a d’ailleurs pris une décision radicale : elle a fait dissoudre tous ses fillers et a choisi d’accepter son visage au naturel.

« Penser que je vieillissais alors que j’étais très jeune, c’est juste une déception, une perte de temps. Maintenant, je vieillis juste avec mon âge », affirmait-elle dans le podcast beauté Gloss Angeles

Nicole Kidman, un Botox peu convaincant

À l’affiche de « Babygirl » ou encore de la série à succès « Un couple parfait » Nicole Kidman montre toute l’étendue de son talent. L’actrice défend toujours sa place à l’écran. À 57 ans, la comédienne de renom est dans son âge d’or. Même si Nicole Kidman paraît plus jeune que jamais, elle n’est pas forcément bien dans sa peau. Après avoir tenté le botox, elle est rapidement revenue en arrière. Elle avait l’impression d’avoir la tête paralysée et de ne plus pouvoir bouger à sa guise.

« J’ai essayé le Botox, malheureusement, mais j’en suis sortie et maintenant je peux enfin bouger à nouveau mon visage », expliquait-elle

Gisèle Bündchen : « je me cachais sous mes vêtements »

Gisele Bündchen, l’un des plus grands supermodels de tous les temps, a laissé son nom dans le monde de la mode. Dotée d’une beauté naturelle et de courbes proportionnelles, en plein dans les normes, la mannequin brésilienne a endossé le prestigieux rôle d’Ange pour la marque Victoria’s Secret.

Si dans le milieu très sélectif du mannequinat, les diktats de beauté font rage, Gisèle Bündchen, elle, a trafiqué son corps pour des raisons plus personnelles. C’est à la suite de sa grossesse, qu’elle a pris la décision de refaire sa poitrine, mise à mal par l’allaitement. Pour rééquilibrer sa poitrine et avoir un décolleté toujours aussi avantageux, elle a eu recours à une augmentation mammaire. Aujourd’hui, elle s’en désole et regrette d’avoir touché à ce souvenir maternel.

« Quand je me réveillais, je me disais : « qu’est-ce que j’ai fait ? » J’avais la sensation de vivre dans un corps que je ne reconnaissais pas. Pour la première fois je me cachais sous mes vêtements, car je me sentais mal », révélait-elle dans son livre « Lessons: My Path to a Meaningful Life »

Cameron Diaz : « je ne veux pas ressembler à ça »

Si à l’heure actuelle Cameron Diaz se montre volontiers sans artifice et revendique l’acceptation de soi, l’actrice américaine qui a opéré cette année 2025 son retour à l’écran dans « Back in Action » a aussi côtoyé les seringues. La star, dont le visage n’a presque pas bougé en trois décennies, a essayé le Botox pour remodeler ses traits et donner l’illusion d’avoir quelques années de moins. Loin d’être convertie aux injections comme la plupart des gens du showbiz, cette expérience l’a plutôt écoeuré. Maintenant, elle laisse le temps s’imposer sur son reflet.

« Cela a changé mon visage de manière si étrange que je me suis dit, « Non, je ne veux pas ressembler à ça » – je préfère voir mon visage vieillir que de voir un visage qui ne m’appartient pas du tout »

De nombreuses stars se sont adonnées à la chirurgie esthétique, qui remplace les filtres dans la vraie vie et qui s’apparente à une magie noire. Elles pensaient en ressortir comme neuves, mais finalement elles en sont ressorties dénaturées.