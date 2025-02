Mannequin et trisomique : elle prouve que tout est possible !

Kate Grant est porteuse de trisomie 21, mais aussi de changement. Égérie de la marque Benefit et mannequin dans l’âme, elle prouve que ce chromosome peut être synonyme de chance et de réussite. Avec ce « petit truc en plus », elle a réussi à se frayer un chemin dans le monde très select de la mode. Son parcours en tant que modèle force l’admiration. C’est indéniable : Kate Grant a l’ADN d’une star. Mannequin solaire, elle attire la lumière sur son handicap et encourage les personnes qui lui ressemblent à prendre leur place dans la société. C’est un modèle d’inspiration au-delà de la scène mode.

Une ascension fulgurante dans l’univers du mannequinat

Originaire d’Irlande du Nord, Kate Grant a toujours rêvé de défiler sur les podiums et d’incarner la beauté sous toutes ses formes. Porteuse de trisomie 21 et fière d’avoir cette particularité génétique, elle a tout fait pour se retrouver sous le feu des projecteurs et suivre les pas de ses idoles. Sauf que dans cet univers très normé, le dossier de Kate Grant est souvent placé en dessous de la pile et délibérément ignoré.

Alors que les mannequins arborent toutes des traits similaires, qui donnent l’illusion de clones, son profil est jugé « trop atypique ». Mais pas question pour elle de baisser les bras, ce n’est pas dans son tempérament. Kate Grant ne se résume pas seulement au chiffre 21, elle a aussi la détermination inscrite dans les gênes.

Après avoir contacté de nombreuses agences de mannequinat, en vain, sa maman, qui est aussi sa plus fidèle supportrice, a décidé de publier une photo sur Facebook. Un cliché viral qui a atterri sous les yeux du créateur du concours de beauté inclusif Teen Ultimate Beauty of the World qu’elle a remporté en 2018. Ce titre lui ouvre les portes du mannequinat, milieu où la ressemblance prime trop souvent sur la différence. Son handicap devient alors sa signature, son atout charme.

Égérie d’une grande marque de beauté : une première historique

En 2019, c’est la consécration. Kate Grant laisse son nom dans l’histoire en devenant la première mannequin porteuse de trisomie 21 à prêter son visage à la marque Benefit Cosmetics. La griffe, qui rayonne dans la beauty-sphère, a l’habitude de valoriser des profils dits « atypiques » à travers ses campagnes. Choisir Kate Grant comme ambassadrice relevait alors de l’évidence.

Pour cette opération marketing d’exception, la mannequin prenait la pose sur fond rose, sourire aux lèvres et yeux soulignés d’un trait d’eye Liner Benefit. Difficile de rester insensible face à un cliché aussi symbolique. Pour Kate Grant, se retrouver à l’affiche d’une marque aussi renommée que Benefit est une victoire, un accomplissement personnel aux bienfaits collectifs.

Une ambassadrice du handicap et de la différence

Munie de sa personnalité enjouée, de sa volonté de fer et de son talent, Kate Grant gravit, doucement, mais sûrement, les échelons de la mode. En affirmant sa présence derrière les objectifs, elle apporte aussi une belle visibilité à toutes les personnes qui n’en ont pas. La trisomie 21 est souvent représentée dans le cadre médical ou portée à l’affiche d’œuvres caritatives, mais elle ne figure jamais en Unes des magazines féminins ou sur les affiches publicitaires.

À tout juste 20 ans, Kate Grant s’attèle à sublimer l’image de cette particularité génétique. À elle seule, elle contredit toutes les idées reçues qui planent sur la trisomie 21 et qui laissent penser que ce chiffre porte malheur. Loin d’être un frein, son handicap est son moteur. D’ailleurs, Kate Grant n’est plus la seule à défendre son chromosome sur la scène mode. Elle a pavé la voie à d’autres modèles dites « hors normes ». Ainsi, Sofia Jirau a posé pour Victoria’s Secret, et Ellie Goldstein a attiré l’attention de la maison Gucci.

Les yeux en amande, le petit nez et le visage rond font progressivement irruption sur le catwalk et renversent les standards de beauté. Kate Grant prouve que la beauté a mille visages et qu’elle réside en chacune de nous. Elle a eu raison de rêver en grand !