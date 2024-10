Dove s’engage pour la confiance des adolescentes à l’école dans une jolie pub

Lors de la rentrée des classes il ne s’agit pas seulement de retrouver ses camarades, de s’installer à une nouvelle place dans la classe ou de découvrir le programme de l’année. Non, pour de nombreuses jeunes filles, la rentrée est synonyme de pression, et pas n’importe laquelle : celle liée à l’apparence. Selon une étude alarmante, 2 jeunes filles sur 3 cessent de participer activement à l’école en raison de leur apparence. Un chiffre qui donne à réfléchir, et face auquel Dove, la célèbre marque de soins et produits d’hygiène, a décidé de réagir.

Avec sa récente campagne intitulée « Most Likely To », Dove frappe fort et aborde de front un sujet souvent tabou : le manque de confiance en soi et l’insécurité corporelle chez les adolescentes. Parce que oui, l’école devrait être un lieu où l’on apprend, où l’on s’épanouit, mais pour trop de jeunes filles, c’est aussi un endroit où l’on se compare, où l’on se dénigre et où l’on finit parfois par se cacher.

Une idée brillante : détourner les annuaires scolaires

Aux États-Unis, une tradition bien ancrée dans le milieu scolaire est celle des annuaires de fin d’année, où les élèves sont souvent désigné.e.s comme « les plus susceptibles de… ». C’est un petit jeu de pronostics léger qui fait sourire : « le.a plus susceptible de devenir président.e », « le.a plus susceptible de découvrir une île déserte », etc. Dove a décidé de reprendre cette idée et de la détourner, en y apportant une dose de réalisme brut, propre à sensibiliser sur l’impact destructeur des insécurités physiques chez les jeunes filles.

Ainsi, dans la pub « Most Likely To », on découvre des adolescentes désignées non pas par des qualités futures pleines d’espoir, mais par leurs doutes et leurs craintes. On y voit, par exemple, une jeune fille qualifiée de « la plus susceptible de détester l’école à cause de son sourire », ou encore une autre, « la plus susceptible d’arrêter le sport à cause de ses cuisses ». Ces phrases frappent fort, parce qu’elles sont le reflet des pensées négatives qui hantent tant de jeunes esprits. Elles montrent avec une puissance désarmante à quel point les complexes physiques peuvent miner la confiance, et pire encore, les ambitions.

Dove réussit ici le pari de capter l’attention de manière poignante, en démasquant un phénomène universel mais souvent minimisé : les adolescentes perdent leur confiance à un moment crucial de leur vie, et cela peut affecter leur performance scolaire, leurs relations sociales, et même leur santé mentale.

Un engagement au-delà de la publicité

Mais Dove ne s’arrête pas à une simple campagne publicitaire. L’initiative est renforcée par un projet concret et innovant : la « Journée Dove ». Cette journée est dédiée à la sensibilisation des adolescentes à travers un atelier virtuel gratuit d’une heure, spécifiquement conçu pour les collégiennes. L’objectif ? Leur apprendre à développer une meilleure image d’elles-mêmes et à renforcer leur confiance en leur corps, grâce à des outils et des discussions interactives.

L’idée est simple mais puissante : offrir aux jeunes filles un espace bienveillant où elles peuvent exprimer leurs doutes, échanger sur leurs expériences, et surtout, comprendre que leurs insécurités ne les définissent pas. En leur fournissant des ressources pour se construire une image positive d’elles-mêmes, Dove les aide à reprendre le pouvoir sur leur confiance et à ne plus laisser leur apparence dicter leurs actions ou leurs ambitions.

Dove : une marque au service de la cause

L’école est un lieu où les jeunes filles passent une grande partie de leur temps, mais c’est aussi là où les jugements se forment, où la comparaison est omniprésente et où la pression pour correspondre à certains standards peut être écrasante. Le fait que tant de jeunes filles arrêtent de participer en cours ou d’explorer des activités comme le sport, simplement à cause de leur apparence, est une tragédie que Dove veut empêcher.

Et ce n’est pas la première fois que Dove s’engage dans ce genre d’initiative. Depuis plusieurs années, la marque cherche à véhiculer un message d’acceptation et d’amour de soi. La marque prône l’idée que chaque fille, chaque femme, devrait pouvoir se sentir belle telle qu’elle est, sans avoir à se conformer aux diktats de la société. Et cet engagement prend tout son sens dans cette nouvelle campagne, qui adresse directement l’une des populations les plus vulnérables : les adolescentes.

Dove tend ainsi la main aux adolescentes et leur rappelle, à travers une jolie pub et un engagement de long terme, qu’elles ont le droit de briller, telles qu’elles sont. Pas besoin d’être « la plus susceptible de… », mais plutôt la plus susceptible de croire en soi.