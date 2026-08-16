Ces petits défis pour croire davantage en ses capacités

Et si l’idée de devoir « devenir une nouvelle personne » pour avoir davantage confiance en vous était une injonction dont vous pouviez vous passer ? Très présente dans le développement personnel, cette quête de transformation permanente peut finir par donner le sentiment que vous n’êtes jamais « assez bien » comme vous êtes. Or, quelques défis simples peuvent suffire à faire bouger les lignes. L’idée : multiplier les petites expériences positives pour vous rappeler, concrètement, que vous êtes capable d’avancer, d’oser et de progresser.

Commencez petit, mais commencez vraiment

La confiance en soi n’est pas un superpouvoir réservé aux personnes qui semblent toujours sûres d’elles. Elle se construit aussi grâce aux expériences du quotidien. En relevant un défi accessible, vous envoyez un message précieux à votre cerveau : « Je l’ai fait. Je peux donc recommencer ». C’est notamment le principe de l’auto-efficacité, concept développé par le psychologue Albert Bandura : le fait de réussir des actions, même modestes, nourrit progressivement la croyance en ses propres capacités. Alors, inutile de viser la lune dès lundi matin. Commencez par un petit pas.

Défi n°1 : faire quelque chose que vous repoussez

Vous avez un appel à passer, un dossier à commencer ou une démarche que vous reportez depuis des jours ? C’est votre premier terrain de jeu. Accordez-vous seulement 10 ou 15 minutes pour vous y mettre. Le but n’est pas de tout terminer, mais de passer de « je dois le faire » à « je suis en train de le faire ». Cette nuance peut sembler minuscule, mais elle transforme la procrastination en action. Et une action accomplie devient une nouvelle preuve de vos capacités.

Défi n°2 : noter trois petites victoires

Chaque soir pendant une semaine, prenez quelques minutes pour noter trois choses dont vous pouvez être satisfait. Cela peut être très simple : avoir osé donner votre avis, avoir terminé une tâche, avoir pris du temps pour vous, avoir posé une limite ou simplement avoir persévéré alors que la journée était compliquée.

L’objectif n’est pas de dresser un « palmarès spectaculaire ». Il s’agit plutôt d’entraîner votre attention à repérer vos réussites, y compris celles que vous avez tendance à considérer comme « normales ». Reconnaître ses progrès et ses forces fait partie des pratiques qui peuvent soutenir l’estime et la confiance en soi.

Défi n°3 : remplacer l’autocritique par une phrase encourageante

Surveillez votre petite voix intérieure. Que vous dit-elle lorsque vous faites une erreur ? Si elle lance immédiatement un « Je suis vraiment nul », essayez une autre formulation : « Je n’ai pas réussi cette fois, mais je peux comprendre ce qui n’a pas fonctionné ». Ce n’est pas se raconter des histoires. C’est apprendre à se parler avec davantage de bienveillance et de réalisme. Une erreur ne définit pas votre valeur ni votre potentiel de progression. Vous pouvez même vous demander : « Que dirais-je à un proche dans la même situation ? ». Puis vous offrir la même réponse.

Défi n°4 : sortir de votre zone de confort… juste un peu

Pas besoin de réserver un saut en parachute pour vous challenger. Votre mission peut être beaucoup plus terre-à-terre : prendre la parole lors d’une réunion, demander quelque chose dont vous avez besoin, engager une conversation ou essayer une activité nouvelle. Choisissez une situation légèrement inconfortable, mais raisonnablement accessible. Le principe est de progresser par petites marches plutôt que de vous imposer un grand saut. Les expériences positives et les objectifs réalistes peuvent justement contribuer à renforcer progressivement la confiance.

Défi n°5 : vous rappeler une réussite passée

Votre mémoire a parfois une drôle de façon de fonctionner : elle peut conserver très soigneusement vos maladresses et laisser vos réussites prendre la poussière. Inversez la tendance. Pensez à une situation dont vous êtes fier.

Puis allez plus loin que le simple souvenir : demandez-vous quelles qualités vous aviez mobilisées. De la persévérance ? De la créativité ? Du courage ? De l’organisation ? De la patience ? Vous ne faites pas que vous remémorer une réussite : vous identifiez les ressources que vous possédez déjà et que vous pourrez réutiliser.

Défi n°6 : accepter un compliment sans le minimiser

Votre réflexe est de répondre « Oh, ce n’était rien » lorsqu’on vous félicite ? Cette fois, essayez simplement : « Merci, ça me fait plaisir ». C’est tout. Recevoir un compliment sans le repousser vous permet de reconnaître plus facilement vos qualités et vos efforts. Vous n’avez pas besoin de vous justifier pour avoir le droit d’apprécier une réussite.

Défi n°7 : faire votre propre bilan de progression

À la fin de la semaine, prenez cinq minutes et posez-vous trois questions :

Qu’ai-je osé faire cette semaine ?

Qu’ai-je appris sur moi ?

Quelle petite chose ai-je envie d’essayer ensuite ?

Vous constaterez peut-être que votre confiance n’a pas fait un bond spectaculaire. Et c’est parfaitement normal. Elle se développe souvent par accumulation : une action, puis une autre, puis une nouvelle preuve que vous pouvez avancer.

Précisons que croire davantage en vous ne signifie pas ne plus jamais douter. C’est plutôt apprendre à avancer même lorsque le doute pointe le bout de son nez. Alors, choisissez un seul défi aujourd’hui. Le plus simple. Celui qui vous semble presque trop facile. Réussissez-le, savourez-le, puis recommencez demain. Parce qu’au fond, chaque petite victoire raconte la même histoire : vous êtes capable de bien plus de choses que votre petite voix critique veut parfois vous le faire croire.