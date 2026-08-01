Certaines façons de dormir seraient liées à des traits de personnalité bien précis

Et si votre position préférée pour dormir en disait un peu plus sur votre personnalité ? Une célèbre étude britannique a tenté d’établir des liens entre certaines habitudes nocturnes et différents traits de caractère. Une théorie intrigante qui amuse autant qu’elle interroge… à condition de ne pas la considérer comme une vérité absolue.

Six façons de dormir, six portraits

En 2003, le professeur Chris Idzikowski, spécialiste du sommeil au Royaume-Uni, a étudié les habitudes d’environ 1 000 personnes. Son objectif : observer si certaines positions de sommeil revenaient plus souvent chez des profils de personnalité similaires. La position dite du fœtus, la plus courante, consiste à dormir sur le côté, les jambes repliées. Selon cette étude, les personnes qui l’adoptent donneraient parfois une impression de force tout en cachant une grande sensibilité. Elles seraient également réservées lors des premières rencontres avant de se montrer plus à l’aise avec le temps.

Autre classique : la bûche, sur le côté avec les bras le long du corps. Elle serait associée à des personnes sociables, spontanées et faciles à vivre, qui accorderaient volontiers leur confiance. La position de l’aspirant, également sur le côté, mais avec les bras tendus vers l’avant, décrirait des personnes ouvertes aux autres tout en restant prudentes. Elles prendraient leur temps avant de se décider, mais assumeraient ensuite pleinement leurs choix.

Et si votre position en disait un peu plus ?

Les personnes dormant sur le dos en position du soldat, bras le long du corps, seraient plutôt discrètes, organisées et exigeantes, envers elles-mêmes comme envers les autres. Toujours sur le dos, la position de l’étoile de mer, avec les bras relevés près de l’oreiller, serait celle de personnes attentives, disponibles et appréciant davantage écouter que se mettre en avant.

Enfin, la chute libre, sur le ventre avec les bras autour de l’oreiller, correspondrait à des personnalités extraverties et à l’aise en société. Derrière cette apparente assurance se cacherait toutefois une certaine sensibilité aux remarques ou aux critiques.

Une théorie amusante… mais loin d’être une science exacte

Avant de tirer des conclusions sur votre personnalité, mieux vaut garder un peu de recul. Cette théorie repose essentiellement sur une enquête déclarative et n’a pas été confirmée par des recherches scientifiques solides. À ce jour, aucun consensus ne permet d’affirmer que votre façon de dormir reflète réellement votre caractère.

Autre point important : rares sont les personnes qui restent dans la même position toute la nuit. Nous changeons naturellement plusieurs fois de posture pendant notre sommeil, ce qui rend difficile l’idée de correspondre à un seul profil.

Au final, ces portraits sont surtout une façon ludique d’observer nos habitudes. Si vous vous reconnaissez dans l’une de ces descriptions, libre à vous d’y voir un clin d’œil amusant. Il est tout à fait possible d’aimer dormir sur le ventre, le dos ou le côté… simplement parce que c’est la position dans laquelle vous vous sentez le mieux, sans que cela ne révèle quoi que ce soit de votre personnalité.