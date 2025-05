Accouchement compliqué : Hailey Bieber partage son histoire

Dans un témoignage rare, la mannequin Hailey Bieber revient sur la naissance de son fils et les complications post-partum qu’elle a traversées. Un récit sincère, entre douleur, résilience et acceptation de soi.

Une hémorragie post-partum inattendue

En août 2024, Hailey Bieber donne naissance à son premier enfant, Jack Blues Bieber, fruit de son union avec le chanteur Justin Bieber. Si l’annonce de la naissance a ému leurs fans, la réalité vécue par la jeune mère a été bien plus tourmentée. Dans un entretien accordé au magazine Vogue en mai 2025, Hailey Bieber revient pour la première fois sur son accouchement difficile.

« C’était vraiment dingue. Ce n’était pas drôle », déclare-t-elle. En fin de grossesse, la perte de liquide amniotique marque le début du travail. Elle accouche sans péridurale, mais une fois son fils né, une hémorragie post-partum survient. « C’était un peu effrayant. Je fais confiance à mon médecin, mais je saignais abondamment, et des gens meurent. Cette pensée m’a traversé l’esprit », confie-t-elle avec franchise.

Alors que son nouveau-né est emmené, les médecins s’activent pour coaguler le sang. Ce moment intense, même s’il s’est soldé par un retour à la maison quelques jours plus tard, a laissé des traces profondes.

Des séquelles invisibles mais présentes

Loin des projecteurs, Hailey Bieber vit un post-partum complexe. Elle lève le voile sur une réalité que connaissent de nombreuses femmes : le mal-être face à un corps transformé. « Chaque jour, je dois me dire : ‘Hailey, tu as eu un bébé. Tu as fait grandir un être humain. Tu as donné naissance à un être humain. Ce n’est pas grave. Accorde-toi du temps’ », raconte-t-elle.

La jeune mère fait face à une dysmorphophobie corporelle, des jugements intérieurs sévères, et une lutte quotidienne contre la « haine de soi ». Son témoignage brise un tabou trop souvent passé sous silence : celui de la difficulté à s’aimer dans les semaines et mois qui suivent un accouchement.

Un rapport au corps marqué par les douleurs chroniques

En plus de ces épreuves, Hailey Bieber vit avec des douleurs gynécologiques récurrentes. Elle souffre de kystes ovariens, un problème qu’elle n’hésite pas à aborder sur les réseaux sociaux. En avril 2025, elle publie en effet une story sur Instagram pour partager qu’elle a actuellement deux kystes. « Si vous souffrez de kystes ovariens, je suis là pour vous ! », écrit-elle avec bienveillance.

Sans être atteinte d’endométriose ni de syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), elle reste attentive à son corps. Déjà en 2022, elle avait décrit ces douleurs comme « jamais agréables ». Son message encourage les femmes à consulter et à ne pas minimiser leurs douleurs.

En prenant la parole, Hailey Bieber ouvre ainsi un espace de dialogue sur des sujets encore trop peu visibles : la santé post-partum, la santé gynécologique, et l’image de soi après la naissance. Son récit est celui d’une femme célèbre, certes, mais aussi d’une femme devenue mère confrontée à des peurs et des douleurs universelles. Avec douceur et franchise, elle rappelle qu’il est normal de ne pas tout vivre parfaitement, que le corps met du temps à guérir, et que la parole peut être un vrai outil de libération.