6 actions pour réveiller votre enfant intérieur et vivre une parentalité épanouie

La parentalité, c’est un peu comme une montagne russe émotionnelle : entre les éclats de rire, les crises de larmes et les instants d’émerveillement, on se retrouve parfois à se demander si l’on a pris le bon ticket. Saviez-vous que pour naviguer dans ce tourbillon, il existe un allié insoupçonné ? Votre enfant intérieur. Oui, cette petite voix en vous, celle qui aimait jouer dans la boue, manger de la pâte à gâteau crue ou encore qui rêver de conquérir le monde. Réapprendre à écouter et à dialoguer avec cette part de vous-même peut transformer votre façon de vivre la parentalité. Voici pourquoi et comment.

Retrouver le goût du jeu

Souvenez-vous de votre enfance : les heures passées à jouer à chat, à inventer des mondes imaginaires, ou à bâtir des cabanes avec trois bouts de ficelle. En tant qu’adulte, la routine peut facilement éteindre cette spontanéité. Pourtant, les enfants adorent le jeu – et ils adorent encore plus quand leurs parents jouent avec elles/eux. En reconnectant avec votre enfant intérieur, vous pouvez redécouvrir cette joie simple du jeu. Ce n’est pas seulement amusant pour votre enfant : c’est aussi thérapeutique pour vous.

Les études montrent que le jeu réduit le stress et améliore les liens familiaux. Alors, pourquoi ne pas faire des grimaces ou organiser une bataille de coussins ? En lâchant prise, vous enseignez à votre enfant que la vie n’a pas besoin d’être si sérieuse, tout en renouant avec la légèreté de votre propre jeunesse.

Cultiver l’émerveillement

Les enfants ont un superpouvoir : celui de s’émerveiller devant tout. Une flaque d’eau devient un océan, une coccinelle un petit miracle. Mais quand avons-nous perdu cette capacité, en grandissant ? Rassurez-vous, votre enfant intérieur n’a pas oublié. Et c’est une chance, car vivre la parentalité, c’est avoir l’occasion quotidienne de redécouvrir le monde à travers les yeux de vos enfants.

Prenez le temps de partager leur émerveillement. Admirez un coucher de soleil, plongez les mains dans la peinture, ou faites une pause pour observer un escargot avancer sur un mur. En cultivant ce regard émerveillé, vous ajoutez une dose de magie à votre quotidien et montrez à vos enfants que la vie est pleine de petits trésors cachés.

Lâcher la pression (et rire de ses imperfections)

Soyons honnêtes : la parentalité est parfois chaotique. Entre les couches, les nuits blanches et les devoirs de maths incompréhensibles, il est facile de se sentir dépassé·e. C’est là que votre enfant intérieur entre en scène. Cet enfant en vous n’attend pas que vous soyez parfait·e. Il sait que l’erreur fait partie de l’apprentissage.

Vous êtes fatigué·e ? Vous avez renversé du jus d’orange sur les devoirs ? Riez-en. Oui, riez. Votre enfant intérieur vous rappelle que l’humour est un excellent antidote aux tensions. En acceptant vos imperfections, vous montrez à vos enfants qu’il est normal d’être humain – et que l’on peut grandir de ses erreurs.

Écouter ses émotions pour mieux comprendre celles de ses enfants

Les enfants ressentent tout, parfois de manière débordante. Colères, joies, peurs : ces vagues émotionnelles peuvent parfois nous désarçonner. Mais si vous prenez le temps de vous reconnecter à vos propres émotions – celles que votre enfant intérieur porte encore – vous serez mieux armé·e pour accompagner celles de vos petit·e·s.

Que ressentiez-vous lorsque vous aviez leur âge ? Qu’est-ce qui vous faisait peur, vous mettait en colère ou vous rendait fou de joie ? En revisitant vos propres expériences, vous développez une empathie naturelle. Et cette empathie vous aide à accompagner vos enfants avec plus de douceur et de compréhension, même lors des moments difficiles.

Créer des souvenirs inoubliables

Les souvenirs les plus marquants de votre enfance ne sont sans doute pas liés à des jouets sophistiqués ou des vacances hors de prix. Ce sont plutôt des moments simples : un pique-nique improvisé, une histoire racontée au coin du feu, ou une soirée à danser dans le salon. Votre enfant intérieur se souvient de ces instants précieux. Et il peut vous guider pour en créer avec vos enfants. L’essentiel n’est pas dans la perfection, mais dans la connexion. En suivant votre instinct et en vous autorisant à être présent·e dans l’instant, vous bâtissez un trésor de souvenirs pour elles/eux – et pour vous.

Apprendre à vous pardonner

Enfin, votre enfant intérieur peut être un allié précieux pour surmonter ce sentiment de culpabilité qui colle parfois à la parentalité. Vous n’avez pas toujours les réponses ? Vous avez crié alors que vous auriez préféré parler calmement ? Bienvenue dans le club. Écoutez cet enfant en vous. Il vous rappellera que vous faites de votre mieux, que vous êtes en apprentissage, tout comme vos propres enfants. Se pardonner est essentiel pour avancer avec plus de sérénité.

En réécoutant votre enfant intérieur, vous gagnez plus qu’une nouvelle approche de la parentalité : vous gagnez une vie plus riche, plus joyeuse, et plus connectée à l’essentiel. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez dépassé·e, prenez une grande respiration, fermez les yeux, et demandez-vous : « Qu’est-ce que l’enfant en moi ferait dans cette situation ? ». Probablement quelque chose de farfelu, de créatif… et de profondément humain. Et si c’était ça, la clé d’une parentalité plus épanouie ?