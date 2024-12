Voici les meilleures façons de réagir face au dessin de votre enfant

Lorsque votre enfant vous tend son dessin, vous n’y faites pas toujours de cas et vous ne prenez pas vraiment la peine de le regarder. Vous le parcourez rapidement des yeux et vous n’y voyez que des formes abstraites. Mais votre enfant attend plus qu’un « c’est bien » ou un hochement de tête. L’idée n’est pas de vous extasier devant son dessin comme si c’était du grand art ou simuler un « whaou », simplement de vous attarder sur les détails de cette œuvre, pas si candide qu’elle en a l’air.

Poser des questions sur le dessin de votre enfant

Votre enfant arrive tout sourire avec une feuille colorée, des traits hésitants ou des formes aléatoires, et vous présente fièrement son dessin. Face à cette œuvre, peuplée de gribouillis, de bonhommes sans yeux, de maisons démesurées et de marguerites désarticulées, vous ne savez pas trop comment réagir. Est-ce que vous devez vous extasier comme si votre enfant était un petit Picasso ? Est-ce que vous devez le complimenter pour son art ? Ce qui est sûr, c’est qu’il ne faut surtout pas ignorer sa création, ni dire « c’est bien » sans même avoir levé le nez. Que ce dessin ait été fait dans le cadre d’un devoir scolaire ou du pur loisir, votre réaction compte plus que vous ne croyez.

À travers une vidéo édifiante, un papa montre comment réagir pour que votre enfant se sente « honoré » et « gratifié ». Stoppez ce que vous faites pour concentrer toute votre attention sur ce dessin. Quand un·e enfant montre un dessin, iel veut plus qu’un simple « C’est joli ». Iel attend que vous vous intéressiez à son monde, à ce qu’iel a créé. Au lieu de chercher à deviner ce qu’iel a dessiné, demandez-lui : « Peux-tu me raconter ton dessin ? », « Qu’est-ce que tu avais en tête quand tu as choisi ces couleurs ? », « Pourquoi as-tu choisi de dessiner cet animal ou ce personnage ? ».

Ainsi, vous apprenez à déchiffrer le cœur de son dessin et à voir au-delà des apparences. Ces questions sont loin d’être intrusives ou déstabilisantes. Elles montrent que vous valorisez le cheminement créatif de votre enfant, pas seulement le résultat final. C’est aussi une belle manière d’éviter les quiproquos (parce que, non, ce trait noir n’est pas un arbre mais un dragon !).

Ne pas émettre de jugement, juste partager votre ressenti

Face au dessin de votre enfant, vous êtes tenté·e·s de « surréagir » et de dégainer les adjectifs les plus éloquents du vocabulaire français. Mais pas question d’en faire des tonnes. Vous risquez de perdre en crédibilité, ou pire, de forger un enfant prétentieux. Pas question non plus de vous improviser critique d’art et de faire des remarques superficielles du style « C’est beau, mais les proportions ne sont pas très justes ». À place, exprimez votre ressenti de manière positive :

« J’adore les couleurs que tu as choisies, elles sont si joyeuses ! »

« Je trouve ton dessin très intéressant, il me fait penser à une belle histoire. »

« Regarde comme ce trait est original, il attire vraiment mon regard. »

« Les formes sont vraiment originales, je n’aurais pas pensé à dessiner une maison comme ça. »

À la fin de la vidéo, ce papa, ambassadeur de l’éducation positive, demande « tu es fière de ton dessin ? ». Une question essentielle pour sonder le ressenti de votre enfant et muscler son estime. Au moins il ne repart pas bredouille.

Encadrer le dessin de votre enfant, un geste précieux

Lorsque votre enfant vous offre son dessin (qui vient du cœur), vous avez peut-être tendance à le glisser sous une pile de documents ou à le fourrer dans un tiroir, un peu à la va-vite. Mais au lieu de vous en servir comme d’une feuille de brouillons ou de les laisser prendre la poussière, mettez-les en évidence sur vos murs.

Encadrer le dessin de votre enfant, le fixer au mur ou même le hisser sur le réfrigérateur lui envoie un message clair : « ce que tu fais a de la valeur, et j’en suis fier·ière ». Encadrer son dessin, ce n’est pas seulement un geste esthétique, c’est aussi une façon de lui enseigner que son travail mérite d’être vu et célébré. Vous pouvez aussi les répertorier dans un album avec la date au dos pour suivre son évolution et lui rappeler ses progrès.

Si votre enfant vous montre son dessin, arrêtez-vous longuement dessus. Même si d’extérieur, il ne ressemble pas à grand chose et vous paraît plutôt « conceptuel », il renferme de nombreux messages cachés. Ce dessin peut d’ailleurs illustrer un mal-être que l’enfant n’arrive pas à verbaliser.