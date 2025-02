Sur les réseaux sociaux, un nouveau mouvement parental fait parler de lui : les “mamans ghettossori”. Ce terme est un jeu de mots entre “ghetto” et “Montessori” et désigne ces mères qui s’opposent aux méthodes d’éducation positive et bienveillante, souvent jugées trop contraignantes et culpabilisation.

Une rébellion contre la perfection parentale

Tout commence avec des vidéos idéalisées des adeptes de la méthode Montessori qui est une approche éducative dite douce. En décembre 2024 le mouvement “ghettossori” est né lorsque certaines mères décidèrent de partager leur quotidien sans filtre pour faire opposition à ces vidéos. @Jessicafrenchriviera sur TikTok fut une des initiatrices de cette tendance. Les vidéos partagées montrent des scènes de vie ordinaires comme des enfants mangeant des céréales pour le dîner ou bien qui écoutent du rap avec leur mère.

Des pratiques qui suscitent le débat

Les mamans “ghettossori” divise beaucoup l’opinion publique, si certaines pratiques peuvent sembler rafraîchissantes, et même réconfortantes d’autres peuvent soulever des questions éthiques. En effet, certaines vidéos mettent en scène des comportements s’apparentant à des violences éducatives ordinaires suscitant des controverses.

Un mouvement répondant à un besoin

Le succès des mamans “ghettossori” révèle un réel malaise chez les mères qui font face à des pressions liées à la parentalité moderne. Nombreuses sont celles qui se sentent soulagées de se retrouver à travers ces mamans “ghettossori” qui dénonce la difficulté d’appliquer les méthodes strictes d’éducation positive.

Bien que certaines de leurs méthodes puissent faire débat, les mamans “ghettossori” ouvrent un dialogue nécessaire sur les défis de la parentalité contemporaine remplis de pressions sociales. Elles nous rappellent qu’il n’existe pas de parents parfaits et que chacun fait de son mieux.