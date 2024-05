Concert en famille : conseils pour une sortie sans tracas avec vos enfants

Vous avez vos billets en main et vous êtes prêt.e à vivre une soirée mémorable lors d’un concert ou d’un festival. Mais attendez une seconde, vous avez vos enfants à emmener avec vous cette fois-ci. Récemment, lors d’un des concerts parisiens de la chanteuse Taylor Swift, un bébé a été aperçu en train de dormir sur le sol, une situation vivement critiquée sur Twitter. De la préparation à l’expérience sur place, découvrez donc nos conseils pour vivre un concert avec vos enfants en toute sérénité !

Planifiez avant le concert en famille

Avant de vous lancer dans l’aventure, prenez le temps de bien planifier votre sortie. Consultez le site web de l’événement pour connaître les règles spécifiques concernant les enfants, telles que l’âge minimum et les politiques de sécurité. Assurez-vous également de vérifier s’il y a des zones familiales ou pourquoi pas des activités pour enfants disponibles sur place.

Familiarisez vos enfants à la musique du concert

Exposez vos enfants à la musique qu’iels entendront lors de l’événement avant le jour J. Organisez pour cela une séance d’écoute à la maison pour leur permettre de se familiariser avec les artistes et les chansons. Cela peut créer de l’excitation et augmenter leur intérêt pour l’événement à venir.

Préparez le nécessaire

Emportez une trousse de survie pour enfants qui comprend des articles essentiels tels que des collations, des bouteilles d’eau, des lingettes, des écouteurs antibruit, et bien sûr, des vêtements supplémentaires au cas où les choses deviendraient un peu trop rock’n’roll.

Choisissez judicieusement votre emplacement

Lorsque vous arrivez sur le lieu de l’événement, repérez les zones où vous pouvez vous installer confortablement avec vos enfants. Optez pour un endroit avec une vue dégagée et suffisamment d’espace pour que les petit.e.s puissent danser et bouger sans déranger les autres spectateur.rice.s. Si les places doivent être achetées en amont via internet, regardez bien le plan de la salle et choisissez en fonction.

Établissez des règles claires

Avant que les premières notes ne résonnent, discutez avec vos enfants des comportements attendus pendant le concert. Fixez des limites claires sur le fait de rester près de vous ou encore de respecter l’espace des autres spectateur.rice.s.

Gardez un œil sur l’heure

Soyez conscient.e de l’heure à laquelle vos enfants commencent à montrer des signes de fatigue. Il peut être préférable de partir avant la fin du spectacle/du concert pour éviter les crises de larmes et les moments de fatigue extrême.

Soyez prêt.e à improviser

Malgré toute votre planification, attendez-vous à ce que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Restez flexible et prêt.e à adapter votre stratégie en fonction des besoins et du comportement de vos enfants.

Capturez les souvenirs

N’oubliez pas d’immortaliser ces précieux moments en prenant des photos et des vidéos de vos enfants en train de danser et de s’amuser. Ces souvenirs seront précieux pour toute la famille à l’avenir.

Amusez-vous

Enfin, le plus important : rappelez-vous de profiter de l’expérience avec vos enfants. Dansez, chantez et créez des souvenirs inoubliables ensemble. Après tout, c’est ça, l’essence de la musique : rassembler les gens et créer des moments magiques, peu importe l’âge.

En suivant ces conseils vous pouvez transformer un concert avec vos enfants en une expérience enrichissante et mémorable pour tou.te.s. Alors, préparez-vous à vivre des aventures sonores avec vos petit.e.s rockeur.se.s en herbe !