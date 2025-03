Les enfants qui aiment cet animal ont une intelligence supérieure !

L’intelligence ne se résume pas à savoir reconstituer des Rubik’s Cube en un temps record, à résoudre de tête des multiplications complexes ou à terminer une partie d’échec à vitesse éclair. Elle se niche dans d’autres détails, un peu plus inattendus, et se révèle dans la caisse à jouet de votre progéniture. Si votre enfant connaît toutes les races de dinosaures par cœur et vous réclame des figurines à l’effigie de ces reptiles préhistoriques, il se pourrait que ce soit un petit génie ! Cette passion dévorante pour les dinosaures en dit long sur son potentiel intellectuel.

Votre enfant adore les dinosaures ? C’est bon signe !

Votre enfant préfère les dinosaures aux peluches mignonnes ? Il passe son temps à imiter le rugissement de ces bêtes disparues ? Sa chambre est une réplique parfaite de « Jurassic Park » ? Plus tard, il rêve d’être archéologue pour trouver des traces de ses animaux préférés ? Si vous reconnaissez votre enfant dans ce portrait, ne vous inquiétez pas, le diagnostic est plutôt bon. Même si cette attirance pour les dinosaures vous échappe totalement et vous exaspère parfois, elle prouve l’intelligence de votre enfant.

Selon une étude scientifique de l’Université de l’Indiana et du Wisconsin, les enfants qui ont toujours un dinosaure en main et qui savent différencier un velociraptor d’un tyrannosaure ont un cerveau plus développé que la norme. Non seulement les enfants passionnés par ces créatures préhistoriques développent une attention particulière, mais cette passion les pousse aussi à acquérir des connaissances complexes sur des sujets qui vont bien au-delà des manuels scolaires.

L’étude démontre que cet intérêt muscle la pensée complexe, développe la persévérance et favorise la capacité à résoudre des problèmes. Pourquoi ? Parce que l’enfant, en voulant tout savoir sur son sujet favori, apprend à rechercher des informations, à faire des liens entre elles et à comprendre des concepts difficiles. C’est bien plus stimulant que de prendre le tea time avec une foule de nounours sur des chaises miniatures.

Une passion qui leur profite aussi à l’âge adulte

Cette passion pour les dinosaures s’essouffle généralement avec le temps. L’enfant, alors devenu grand, raccroche ses gros reptiles pour s’emparer d’une manette ou d’un jouet plus adapté à son âge. Même si plus tard il avoue honteusement son goût pour les dinosaures face aux photos de famille, en réalité ce loisir passager l’a grandement aidé à s’accomplir.

Kelli Chen, ergothérapeute pédiatrique et psychiatrique à l’Université Johns Hopkins, explique que « explorer un sujet et le maîtriser sont bénéfiques, parce que c’est ainsi que nous formons nos carrières une fois adultes ». Cela fait sens : à travers cette passion, l’enfant apprend la rigueur, la recherche et l’organisation. Autant de compétences qui font un bel effet sur un CV et sont des atouts précieux dans sa vie professionnelle.

L’importance d’encourager les enfants dans leur passion

Un enfant qui veut comprendre les dinosaures ne se contente pas de les admirer sur un poster. Il va vouloir déterrer tous les mystères qui planent sur ces créatures aussi fascinantes que effrayantes. Pourquoi certains dinosaures avaient une peau écailleuse ? Comment ils se nourrissaient ? Pourquoi ils ont disparu ? Ce type de questionnement pousse l’enfant à développer sa logique, sa capacité d’analyse et son esprit critique.

Cependant, ce n’est pas parce qu’un enfant va jouer avec des dinosaures qu’il intégrera Harvard ou qu’il rivalisera avec des scientifiques de renom. Comme le précisent les chercheurs, seuls 20 % des enfants gardent cet intérêt lorsqu’ils entrent à l’école primaire, autour de 6 ans. D’où l’intérêt, en tant que parent, d’entretenir cette passion aussi bizarre soit-elle. Organisez une fouille dans votre jardin ou visitez un musée paléontologie s’il le faut, mais ne laissez pas la flamme retombée.

Si votre enfant est un fan incontesté des dinosaures, alors il a une longueur d’avance sur ses petits camarades. Si pour certaines personnes, de prime abord, cette passion semble « ridicule », mais en réalité elle présage un bel avenir à votre enfant. Comme quoi, il ne faut pas juger un livre à sa couverture.