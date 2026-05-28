« Je ne reconnais plus mon fils » : comment le masculinisme bouleverse le lien entre certaines mères et leurs fils ?

Tout commence souvent par des signaux discrets. Une remarque sèche au dîner, une vidéo partagée sans explication, un rire moqueur face au mot « féminisme ». Peu à peu, certaines mères disent voir leur fils changer de regard, jusqu’à ne plus reconnaître le lien qu’elles pensaient solide et évident.

Des fissures invisibles dans le quotidien

Ces tensions ne naissent pas d’un événement unique, mais d’une accumulation. Le langage se durcit, les opinions se figent, et les femmes sont parfois décrites comme « adversaires » ou « figures de méfiance ». Dans ce climat, la mère devient malgré elle la première destinataire d’un discours qui dévalorise les femmes en général, même lorsqu’il ne la vise pas directement.

Une idéologie désormais prise au sérieux

Le 21 janvier 2026, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a publié un rapport évoquant une « menace masculiniste ». Il y décrit un système idéologique structuré, fondé sur la suprématie masculine et l’hostilité envers les femmes. Les chiffres donnent la mesure du phénomène : 17 % des Français adhèrent à un sexisme hostile, avec une forte différence entre hommes (23 %) et femmes (12 %). Le rapport souligne aussi que 84 % des victimes de cybersexisme sont des femmes, confirmant l’ampleur des violences en ligne.

Un fossé générationnel qui s’élargit

Chez les 15-24 ans, les écarts de perception sont particulièrement marqués. 75 % des jeunes femmes estiment qu’être une femme est un désavantage dans la société, contre 42 % des jeunes hommes. Par ailleurs, 39 % des hommes considèrent encore que le féminisme menace leur place. Ce décalage nourrit une lecture concurrentielle des rapports entre les sexes : l’égalité est perçue comme un jeu à somme nulle, où l’avancée des droits des femmes serait une perte pour les hommes. Dans ce cadre, les tensions familiales ne sont que le reflet d’un clivage plus large.

Quand les réseaux sociaux façonnent les regards

Une partie de cette radicalisation se joue en ligne. Des plateformes comme TikTok, X (anciennement Twitter) ou YouTube servent souvent de portes d’entrée vers des contenus centrés sur la drague, la réussite ou la confiance en soi, qui glissent progressivement vers des discours dits hostiles. Le danger ne réside pas uniquement dans les contenus eux-mêmes, mais dans leur logique de recommandation, qui enferme les utilisateurs dans des bulles homogènes. Une étude qualitative britannique de Ofcom évoque ainsi une « manosphère » fragmentée, où l’isolement social renforce les idées les plus radicales.

Comprendre sans banaliser

Tous les malaises adolescents ne mènent pas au masculinisme, mais lorsque la frustration personnelle se transforme en rejet des femmes, un basculement s’opère. Les femmes deviennent des cibles symboliques, et la parole féminine est discréditée.

Face à cela, la tentation de la rupture familiale peut sembler évidente. Certains spécialistes recommandent toutefois de maintenir le dialogue sans valider les propos hostiles, en demandant des sources et en posant des limites claires sur ce qui relève du respect. Enfin, les institutions rappellent que la réponse ne peut pas reposer uniquement sur les familles. L’éducation à la vie affective ainsi qu’une meilleure régulation des plateformes, sont présentées comme des leviers essentiels.

Au fond, l’enjeu dépasse largement le lien mère-fils : il s’agit de savoir comment une société peut préserver le dialogue sans laisser s’installer, dans l’intime comme en ligne, une vision du monde où les femmes deviennent des adversaires.