Partir en vacances sans enfants : 6 bonnes raisons d’oser (et sans culpabiliser)

Vie de parent
Émilie Laurent
Partir en vacances sans enfant
Photo d'illustration : Magnific

De nombreux parents en rêvent secrètement : des vacances sans chamaillerie sur la banquette arrière, ni caprices sur le sable chaud. Un séjour paisible où ils peuvent se prélasser toute la journée sur le transat, siroter des cocktails face à la mer et faire des randonnées sans devoir s’arrêter toutes les deux minutes. Sauf que ceux qui laissent leurs enfants aux grands-parents pour passer leurs congés d’été en amoureux sont souvent qualifiés de « parents indignes » ou « d’égoïstes ». Pourtant, passer des vacances sans enfants n’est pas interdit.

Se retrouver en tant qu’adulte, pas seulement en tant que parent

Il y a des envies qu’on ose pas toujours formuler à voix haute, comme celles de passer des vacances dans le calme ou de profiter du soleil estival ailleurs que dans des parcs aquatiques bondés. La parentalité prend beaucoup de place, au point qu’on peut parfois oublier qui l’on est en dehors de ce rôle. Partir sans enfants permet de se reconnecter à soi-même : ses goûts, ses envies spontanées, ses rythmes. Dormir sans réveil, décider de son programme à la dernière minute, ou ne rien décider du tout… cela fait aussi partie de l’identité adulte.

Ralentir sans logistique permanente

Les vacances en famille sont souvent magnifiques, mais rarement reposantes au sens strict. Il faut prévoir les menus à l’avance, en prenant en compte l’exigence de nos petits critiques gastronomiques, répertorier toutes les activités kids-friendly à proximité, mais surtout penser à la place de nos enfants. Entre les repas, les sacs à préparer, les horaires à respecter et les imprévus, le cerveau reste en mode organisation. Même quand on pense enfin pouvoir entamer notre livre sur le transat, les enfants interrompent rapidement notre tranquillité. Pour cause, ils requièrent une grande disponibilité émotionnelle. Sans enfants, la charge mentale baisse nettement, et le repos devient plus profond, plus réel.

Nourrir le couple (ou les liens proches) autrement

Quand on est parent, le couple passe souvent en « mode coordination ». Partir à deux peut permettre de se retrouver autrement : discuter sans interruption, rire plus librement, partager des expériences nouvelles. Ce n’est pas « se retirer de la famille », c’est parfois renforcer le lien qui la soutient. L’idée n’est pas non plus de « faire comme avant » mais plutôt d’apprendre à revoir le conjoint derrière la figure du père et de se retrouver en dehors des impératifs familiaux.

Se reposer vraiment (physiquement et mentalement)

Oui, les vacances servent aussi à récupérer. Sauf qu’avec des enfants en bas âge dans les parages, le repos reste une vaste utopie. C’est comme un mirage en plein désert : une illusion perdue. On reste en hypervigilance du matin au soir. Difficile de trouver la quiétude quand un enfant se plaît à mettre des coquillages dans sa bouche. Il faut parfois reconnaître que le repos total est plus accessible sans responsabilités immédiates. Dormir tard, marcher longtemps, improviser… le corps et l’esprit récupèrent différemment quand ils ne sont pas sollicités en continu.

Mieux revenir (et parfois même plus disponible)

Passer des vacances sans enfant, c’est ressentir la culpabilité à son degré maximum. Ça donne cette impression d’avoir abandonné sa progéniture ou sacrifié des précieux moments en famille. Or, prendre de la distance ne crée pas de manque : cela peut au contraire permettre de revenir plus patient, plus détendu, plus présent. Le repos n’est pas un luxe opposé à la parentalité, c’est souvent un moyen de mieux l’habiter ensuite.

Montrer qu’avoir des besoins est normal

S’autoriser du temps pour soi, c’est aussi transmettre quelque chose : le droit d’exister en dehors de la performance constante. Les enfants ne perdent rien à voir que leurs parents prennent soin d’eux-mêmes. Au contraire, cela peut leur apprendre que chacun a besoin d’espace pour respirer. Évidemment, il vaut mieux être pédagogue et leur expliquer que ça n’a rien de « personnel ». Ce n’est pas une façon de les punir ou de leur faire payer leurs bêtises, c’est plus un moyen de renforcer la famille. On leur donne l’exemple d’adultes qui préfèrent prioriser leur bien-être plutôt que de prendre les enfants pour des boucs émissaires.

Partir sans enfants ne retire ainsi rien à l’amour parental. Cela n’en dit rien non plus sur la qualité d’un parent. Cela dit simplement ceci : être parent n’efface pas la personne que l’on est. Et si, au lieu de culpabiliser, on considérait ces vacances comme un équilibre possible plutôt qu’une exception honteuse ?

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Dompteuse de mots, je jongle avec les figures de style et j’apprivoise l’art des punchlines féministes au quotidien. Au détour de mes articles, ma plume un brin romanesque vous réserve des surprises de haut vol. Je me complais à démêler des sujets de fond, à la manière d’une Sherlock des temps modernes. Minorité de genre, égalité, diversité corporelle… Journaliste funambule, je saute la tête la première vers des thèmes qui enflamment les débats. Boulimique du travail, mon clavier est souvent mis à rude épreuve.
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