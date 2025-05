Mère de trois enfants, découvrez sa vidéo irrésistible sur les bêtises des petits

Un trait de crayon sur le mur, un rouleau de papier toilette dans la cuvette, une escapade discrète hors du lit à l’heure de la sieste… sur Instagram, Louise Boyce (@mamastillgotit), a réussi à capturer toute l’essence de ces petites catastrophes dans une vidéo aussi drôle qu’attendrissante.

Une vidéo qui parle aux parents

Dans cette compilation hilarante, Louise Boyce a mis en scène toutes ces « bêtises » que les parents connaissent par cœur : dessiner sur les murs, jeter des objets improbables dans les toilettes, manipuler des ciseaux comme de jeunes apprentis coiffeurs, déclarer la guerre à la nourriture ou encore tenter des fuites stratégiques à l’heure du dodo.

La description de la vidéo, un savoureux « C’est une phase. C’est une phase. C’est une phase. Vraiment ???? », capture toute l’ambigüité de cette période intense où patience et humour deviennent des compétences de survie. Dans les commentaires, des centaines de mamans (majoritairement) se reconnaissent : « J’ai un stress post-traumatique de cette phase », « c’est littéralement ma vie », « je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi précis », ou encore le désespéré « quand est-ce que cette phase se termine ??!! ». Le ton est donné : on rit, on compatit, et surtout, on se sent moins seule.

Une créatrice authentique et sans filtre

Louise Boyce n’en est pas à son coup d’essai. Sur son compte Instagram, elle partage avec humour et bienveillance des scènes de sa vie quotidienne avec ses enfants. Loin des images édulcorées de la « maman parfaite », elle présente la vérité nue : la fatigue, le bazar, les petits drames et les grandes joies.

Son approche sans fard, agrémentée d’une bonne dose d’autodérision, explique sans doute son succès grandissant. Elle offre un espace où les mères peuvent enfin souffler, rire de leurs galères et trouver du réconfort dans la communauté.

L’importance de parler-vrai sur la maternité

La société met souvent en avant une image idéalisée de la maternité : un bébé toujours souriant, une maison immaculée, une maman radieuse. La réalité est bien plus complexe. Entre les nuits blanches, les cris, les craintes et les mille petites catastrophes du quotidien, être parent est un véritable marathon émotionnel.

En choisissant de montrer aussi les côtés chaotiques, Louise Boyce participe à déculpabiliser toute une génération de parents. Elle rappelle qu’aimer ses enfants ne signifie pas vivre dans un tableau Pinterest permanent, mais parfois survivre à une journée où tout est parti en vrille… Son humour agit comme un baume : il normalise les difficultés et permet à chaque parent de rire de ses propres expériences. Une manière essentielle de réhumaniser la parentalité.

Avec ses fausses petites mains et son regard plein de tendresse sur le chaos familial, Louise Boyce offre ainsi un antidote rafraîchissant aux images parfaites qui pullulent sur les réseaux sociaux. Elle rappelle avec humour et authenticité que oui, être parent ça peut être merveilleux… mais aussi parfois chaotique.