9 astuces géniales pour donner à votre enfant le goût de la lecture

En un clin d’œil, la lecture peut transformer une chambre en vaisseau spatial, un jardin en forêt enchantée, ou encore un simple après-midi pluvieux en quête héroïque à travers des mondes imaginaires. Si certain.e.s enfants se plongent avec plaisir dans la lecture, d’autres préfèrent les écrans, ou ni l’un ni l’autre. Chaque enfant est unique, ce n’est pas grave si le.a vôtre n’aime pas lire. Vous vous demandez tout de même comment remédier à ce désintérêt pour la lecture ? Nous avons concocté une liste d’astuces géniales pour que votre enfant s’adonne à la lecture, sans que cela ne soit une contrainte.

Ne pas l’obliger à lire

Cette première idée peut paraitre évidente, mais on l’oublie souvent. Résultat on se retrouve à forcer nos enfants à lire, en leur proposant tout le temps cette alternative comme activité, ou bien en leur offrant seulement des classiques qui pourraient leur faire peur. Certain.e.s enfants détestent la lecture parce que cela leur laisse un souvenir désagréable de leur apprentissage, et associent même les livres à du matériel scolaire. Pour que lire ne soit plus vu comme une corvée ou un « devoir », il faut que l’enfant découvre par lui/elle-même ce plaisir. Forcer un.e enfant à lire ne ferait que plus le.a dégouter de la lecture. Et puis, un.e enfant qui n’aime pas lire à ses 8 ans peut parfaitement adorer cela plus tard à ses 20 ans. Chacun.e son rythme !

Montrer l’exemple

Chez les enfants, l’apprentissage se fait souvent par mimétisme. Si vous prenez régulièrement un livre et montrez que vous appréciez ce moment, iels auront envie de faire pareil. Plutôt que de toujours lire seul.e.s, pourquoi ne pas organiser des sessions lecture en famille ? Vous pouvez tou.te.s lire des livres différents côte à côte, ou choisir une histoire que vous lisez à haute voix en tournant chacun.e votre tour. C’est une excellente manière de renforcer les liens tout en encourageant une habitude saine.

« Des parents qui sont eux-mêmes des lecteurs actifs et qui ont une bibliothèque familiale fournie exercent sur leur enfant un effet incitatif », explique en ce sens Nathalie Anton, enseignante, psychologue, auteure de l’ouvrage « L’Art d’Enseigner »

Créer un « reading nook » pour valoriser les livres

Un « reading nook » en anglais est un coin lecture. Imaginez un coin rempli de coussins moelleux, de couvertures douces, et d’une lumière tamisée pour créer une ambiance magique. En faisant de cet espace un endroit spécial réservé à la lecture, vous créerez une atmosphère propice à l’immersion dans les livres. Proposez même à votre enfant de personnaliser cet espace avec ses couleurs et ses accessoires préférés. Le simple fait d’avoir un endroit dédié peut transformer la lecture en un moment tant attendu.

Associer les livres à ses centres d’intérêt

Votre enfant est passionné.e de dinosaures ? Proposez-lui des histoires ou des documentaires sur ces créatures préhistoriques. Iel adore les pirates ou les chevaliers ? Il existe forcément un livre sur ces sujets ! Quand la lecture rejoint une passion, elle devient beaucoup plus attractive. C’est aussi une bonne façon de lui montrer que les livres ne sont pas uniquement des objets scolaires, mais des sources d’inspiration et d’évasion autour de ses passions personnelles.

Visiter des bibliothèques et des librairies

Rien de mieux pour susciter l’envie de lire que d’emmener votre enfant dans des endroits où les livres sont rois. Une visite régulière à la bibliothèque ou à la librairie locale peut devenir un rituel excitant. Faites-en une sortie spéciale : laissez votre enfant choisir ses livres et ne manquez pas de lui montrer toutes les merveilles qu’il peut y découvrir. C’est aussi un excellent moyen de lui faire comprendre que la lecture est une activité précieuse et agréable.

Opter pour des histoires audibles

Si votre enfant est « accro » aux écrans, pourquoi ne pas utiliser cela à votre avantage ? Les livres numériques, les e-books interactifs, les applications de lecture ou encore les livres audios sont autant de moyens innovants pour capter leur attention. De nombreuses plateformes proposent des histoires illustrées avec des effets sonores ou des animations. Plutôt que de diaboliser les tablettes, faites-en des alliées dans le développement du goût pour la lecture.

Ne rien lui interdire dans le choix des livres

On a souvent tendance à imposer des livres que nous, adultes, jugeons intéressants ou éducatifs. Mais rien ne tue plus rapidement l’amour de la lecture que l’obligation. Laissez votre enfant choisir ses propres livres, même s’iel préfère des bandes dessinées ou des histoires « qui ne vous semblent pas assez sérieuses ». L’important, c’est qu’iel lise et développe un intérêt naturel pour la lecture, peu importe le genre ou le format. Avec le temps, votre enfant affinera volontiers ses goûts littéraires. Laissez-lui le temps de découvrir.

Abonner son enfant à un magazine

Recevoir son premier courrier à son nom devient un cadeau que l’on attend avec impatience chaque mois. De plus, il existe une grande variété de revues adaptées à chaque âge et personnalité des enfants : J’aime lire, Toupie, Astrapi, Okapi, Picsou, mais aussi des magazines thématiques sur la nature ou l’histoire, comme le National Geographic Kids et Tout Comprendre. Encore une fois, mieux vaut lui demander ce qu’iel a trouvé intéressant plutôt que de lui imposer. Discutez ensemble de ce qui lui plait le plus, des histoires rigolotes, fantastiques, des mangas ou encore des histoires d’horreur à la Chair de Poule ?

Faire de la lecture un moment de partage

Lire ne doit pas être une activité solitaire. Transformez ce moment en une expérience de partage. Installez-vous avec votre enfant et lisez-lui des histoires avant de dormir. En plus de renforcer votre lien, cela permettra à votre enfant d’associer la lecture à des moments de complicité et de douceur. Les histoires avant le coucher peuvent aussi être des moments parfaits pour ouvrir la porte à des discussions, des rêves et de l’imagination.

Tou.te.s les enfants ne développent pas immédiatement un amour pour la lecture, et c’est normal. Le plus important est de rester patient.e et d’accepter que chaque enfant progresse à son propre rythme. Avec ces astuces en poche, vous êtes désormais armé.e pour transformer votre enfant en véritable dévoreur de livres. N’oubliez pas : la lecture est un voyage, pas une course. Il s’agit avant tout de semer des graines de curiosité et d’évasion, qui germeront avec le temps.