Embrasser un nouveau-né : un chirurgien alerte sur un risque peu connu

Embrasser un nouveau-né peut sembler être un geste naturel d’affection, mais cela peut comporter des risques importants. Le système immunitaire des nourrissons est encore trop fragile pour se défendre efficacement contre certaines infections graves comme l’herpès ou certaines bactéries. Il est donc essentiel d’être vigilant·e et de prendre des précautions pour éviter de transmettre des microbes à ces tout-petits.

Un système immunitaire immature

Le système immunitaire d’un·e enfant qui vient de naître n’est pas encore entièrement développé, ce qui augmente considérablement son risque de contracter des infections graves. Durant les trois premiers mois de sa vie, un bébé dispose d’un nombre réduit de cellules immunitaires innées telles que les neutrophiles et les monocytes, qui sont les premières à combattre les infections. Récemment, Karan Raj, un chirurgien du National Health Service (NHS, le service public de santé britannique) a même publié une vidéo sur TikTok afin de mettre en garde ses abonné·e·s sur le danger que peut engendrer embrasser un bébé.

Risques associés

Virus de l’Herpès : chez les adultes, ce virus provoque des boutons de fièvre. Chez les nouveau-nés, une infection par l’herpès peut être beaucoup plus grave et potentiellement mortelle si le virus envahit d’autres organes.

chez les adultes, ce virus provoque des boutons de fièvre. Chez les nouveau-nés, une infection par l’herpès peut être beaucoup plus grave et potentiellement mortelle si le virus envahit d’autres organes. Streptocoques du Groupe B : ces bactéries, souvent présentes dans les voies gastro-intestinales et génitales des adultes sans causer de maladie, peuvent provoquer des septicémies, des pneumonies et des méningites chez les nourrissons.

ces bactéries, souvent présentes dans les voies gastro-intestinales et génitales des adultes sans causer de maladie, peuvent provoquer des septicémies, des pneumonies et des méningites chez les nourrissons. Escherichia coli (E. coli) : certaines souches d’E. coli, inoffensives pour les adultes, peuvent causer des infections graves chez les nouveau-nés, entraînant pneumonies, méningites et septicémies.

Ces infections peuvent avoir des conséquences graves, voire fatales, soulignant l’importance de protéger les nouveau-nés des agents pathogènes.

Démontrer son affection en toute sécurité

Il est compréhensible que les parents et les proches veuillent exprimer leur affection envers un nouveau-né. Cependant, il est crucial de le faire de manière sûre pour éviter tout risque d’infection.

Conseils pratiques

Lavez-vous les mains : avant de toucher le bébé, assurez-vous de bien vous laver les mains avec du savon et de l’eau. Évitez de toucher le visage : ne touchez pas la bouche, le nez ou les yeux du bébé. Optez plutôt pour des caresses douces sur les pieds ou l’arrière de la tête. Port de masque : si vous êtes malade ou portez un masque, cela réduit le risque de transmission de germes. Utilisez des barrières : en cas de nécessité d’embrasser le bébé, utilisez une barrière comme un mouchoir ou un tissu pour éviter le contact direct avec la bouche. Vérifiez votre santé : si vous avez un bouton de fièvre ou d’autres signes d’infection, évitez tout contact rapproché avec le nourrisson.

Sensibilisation et communication

Il est important que les parents communiquent clairement leurs attentes aux ami·e·s et à la famille concernant les interactions sécurisées avec le bébé. Cela aide à prévenir les malentendus et à protéger la santé du nourrisson.

Qu’est-ce que la « malédiction de la connaissance » ?

La « malédiction de la connaissance » (ou « curse of knowledge« en anglais) est un biais cognitif où une personne supposant à tort que tout le monde possède le même niveau de connaissance sur un sujet donné qu’elle-même. En d’autres termes, les personnes qui sont informées peuvent oublier ce que c’était que de ne pas connaître cette information.

Un baiser, c’est un geste d’amour, mais…

Des études récentes montrent que de nombreux jeunes parents ignorent ces risques, ce qui souligne l’importance de sensibiliser davantage le public. Selon une enquête menée par The Lullaby Trust en fin d’année dernière, 54 % des jeunes parents ou des parents en devenir « laisseraient leurs ami·e·s et leur famille embrasser leur nouveau-né, sans être conscients des risques d’infections graves que cela lui fait courir ». Cela démontre la nécessité de mieux informer le public sur les dangers potentiels et les mesures de prévention.

L’amour, c’est aussi protéger. Si embrasser un bébé semble être le geste le plus naturel du monde, il est important de se rappeler que parfois, il vaut mieux être un peu plus prudent·e. Ce n’est pas la tendresse que nous donnons qui est en cause, mais les risques invisibles qui peuvent se cacher dans notre salive, nos mains, ou même l’air que nous respirons.

Ppour un câlin sans souci, rappelez-vous simplement qu’un baiser léger sur le front, accompagné de mille sourires et de toute la tendresse du monde, peut tout autant faire fondre un cœur sans exposer le bébé à des risques. Même dans un monde où l’on rêve tou·te·s d’étreindre et de protéger nos petit·e·s, un peu de vigilance ne nuit jamais. Parce qu’en fin de compte, c’est la santé du bébé qui compte le plus.