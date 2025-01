Ce nouveau-né porte un prénom qui n’avait encore jamais été donné

À Strasbourg (France), quelques minutes après que les douze coups de minuit aient sonné le passage en 2025, est né le premier bébé d’Alsace de la nouvelle année. Né à 0h10, ce petit garçon prénommé Ashil se démarque non seulement par son arrivée symbolique, mais aussi par son prénom encore jamais recensé en France comme le reporte DNA.

Un prénom inédit (ou presque) dans l’hexagone

Selon les données officielles, Ashil n’a jamais figuré dans le registre des prénoms utilisés au moins trois fois dans la même année, ce qui explique qu’il n’apparaisse pas dans le listing de l’Insee. Il est toutefois possible qu’il ait été attribué en de très rares occasions par le passé, sans atteindre le seuil de recensement. Cette singularité distingue d’autant plus ce bébé alsacien qui inaugure 2025.

Des variantes plus populaires

Les proches de la famille soulignent que des formes voisines existent et sont plus courantes, comme Achille, Achilles, Achil ou encore Achile. L’orthographe Ashil, en revanche, demeure extrêmement rare, ce qui suscite déjà l’intérêt des futur·e·s parents en quête d’originalité.

Un contexte familial qui explique un choix unique

Les parents, Darya et Elvan, ont décidé de donner ce prénom inédit à leur fils pour des raisons liées à leurs origines ukrainiennes et turques. Ils souhaitaient ainsi marquer l’histoire de leur nouveau-né, né à la charnière d’une année nouvelle et portant un nom qui reflète la convergence de cultures au sein de leur foyer.

Quand la différence attire l’attention

Nombre de jeunes parents choisissent des prénoms en vogue, parfois en lien avec l’air du temps. Mais Darya et Elvan ont préféré miser sur l’inédit et la rareté. À peine quelques jours se sont écoulés en 2025, et ce petit garçon fait déjà parler de lui, suscitant la curiosité de celles et ceux qui s’intéressent aux évolutions des prénoms en France.

Une alternative à la mode des prénoms populaires

Ashil illustre la volonté de certains parents de s’affranchir des tendances dominantes. Alors qu’on observe un regain pour les prénoms anciens, comme Achille, ou des prénoms masculins qui cartonnent en 2025, ce couple franco-ukraino-turc a opté pour un tout autre chemin, privilégiant l’intime et la singularité.

Le petit Ashil symbolise à la fois l’ouverture à la diversité et la richesse des différents héritages culturels de ses parents. À l’heure où bien des familles empruntent des chemins variés pour choisir le nom de leur enfant, l’apparition d’un prénom inédit comme Ashil ajoute une nouvelle page à l’éventail des possibilités. Pour les adeptes d’originalité, cette découverte pourrait devenir une source d’inspiration à l’avenir.