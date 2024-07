Lorsqu’un petit être entre dans votre vie, votre quotidien prend un virage à 360°. Revêtir le costume de la parentalité, c’est aussi entamer une vraie métamorphose personnelle. C’est comme si vous abandonniez votre chrysalide d’adulte pour voler vers d’autres horizons. Vous vous surprenez alors à anticiper les dangers et à prendre une voix « gaga » quand vous vous penchez sur le berceau. Même si le sommeil devient un lointain souvenir, vous gagnez largement au change. La parentalité est un apprentissage permanent. C’est une expérience qui donne un nouveau sens à votre existence. Du décor ambiant à la perception du monde, voici les 8 choses qui changent quand on devient parent.

Vos priorités de vie

Parmi les choses qui changent radicalement quand on devient parent : le fait de ne plus penser pour soi, mais pour l’enfant. Tout votre quotidien gravite désormais autour des besoins de ce nouvel arrivant, par ailleurs très énergivore. Vous déclinez les soirées karaoké très tentantes avec vos ami.e.s pour vous consacrer à ce rôle exigeant de parent. Votre bébé devient le noyau central de votre vie. Vous ne pensiez peut-être pas le dire un jour, mais c’est votre raison d’être.

Vous vous effacez et vous restez alors au second plan pour accorder la pleine attention à votre enfant. C’est votre bambin, la chair de votre chair, qui devient le personnage principal de votre vie. Ce dessert que vous n’auriez partagé pour rien au monde, vous le donnez naturellement à votre enfant glouton. Cette veste, que vous avez achetée au prix fort, vous la transformez en plaid pour tenir chaud à votre enfant. Qu’importe si vous chopez un rhume le lendemain. Le bien-être de votre enfant prime sur le vôtre.

Vos responsabilités

Si vous aviez une mentalité à la Indiana Jones et que vous étiez du genre à jouer les « risques-tout », la parentalité a certainement calmé votre témérité. Parmi les choses qui changent quand on devient parent : le nombre colossal de responsabilités. Et là, plus question de procrastiner sur ses obligations parentales. Il faudrait plus d’un tableau Excel pour gérer toutes ces nouvelles tâches qui se sont greffées au simpliste « métro, boulot, dodo ».

Entre les rendez-vous médicaux, les solutions de garde et les activités parallèles, deux bras et un cerveau semblent assez dérisoires. Au-delà de cette organisation millimétrée qui se présage, vous réfléchissez à deux fois avant de faire les casse-cou. Vous êtes capable de revendre des billets pour un saut en parachute parce que « on ne sait jamais ». C’est clair, vous voyez le danger partout et c’est totalement légitime.

Votre rapport au temps

Déjà avant, le temps filait à toute vitesse, mais une fois le cap de la parentalité franchi, tout le quotidien est en mode « accéléré ». Vous qui redoutiez l’ennui, vous feriez tout pour y goûter à nouveau. Être parent, c’est batailler sans cesse avec l’horloge. Toutes les journées ressemblent ni plus, ni moins à une course contre-la-montre. Mais le pire, c’est la vitesse à laquelle votre bambin.e évolue. La veille, iel fait des bulles avec sa bouche et le lendemain, iel est déjà sur ses deux jambes. La légende est véridique, les enfants grandissent trop vite.

Autre constat criant : vous devez vous aligner sur le rythme de votre petite tête blonde. Fini les grasses matinées et les dimanches chill à traîner au lit. Vous êtes debout dès 6h du matin, les yeux encore remplis de sommeil et votre enfant est déjà au taquet. Le soir, vous n’avez même plus le courage de regarder une série Netflix. Vous avez à peine le temps d’ouvrir l’ordinateur, que vous êtes déjà au pays des songes.

Votre façon de parler

Parmi les choses qui changent quand on devient parent : le langage. Même si vous n’avez jamais compris les parents qui montent dans les aigus et qui parlent un « nom de code » avec leur bébé, aujourd’hui, c’est vous qui êtes à leur place. La parentalité vous initie au dialecte enfantin, ces mots que vous articulez soigneusement et que vous prononcez avec un sourire niais.

Ça vous vient à la bouche sans prévenir, un peu comme une maladie contagieuse. Mais imiter les vocalises de bébé est loin d’être une bizarrerie. Cette habitude renforce le lien affectif entre le parent et le bébé. Ce type de communication crée d’ailleurs un environnement rassurant et sécurisant pour le nourrisson.

Votre propre relation avec vos parents

En général, la parentalité se répercute positivement sur vos propres liens familiaux. Déjà, une naissance a un pouvoir rassembleur. Cet heureux événement se vit à l’unisson et chaque membre s’implique plus activement. Il fait table rase sur les tensions latentes et purifie notre relation, parfois encrassée, avec nos parents. En devenant à votre tour parent, vous développez une empathie plus grande pour celles et ceux qui vous ont élevé. Vous relativisez certains comportements et vous posez un regard neuf sur vos parents.

Toute cette potentielle rancœur que vous avez développée à cause d’une punition mal digérée s’assagit au profit d’une alchimie paisible. Vos parents deviennent alors vos meilleures références. Que ce soit pour connaître la température idéale d’un biberon ou décrypter les pleurs de bébé, vous vous en remettez au savoir aiguisé de vos parents. Un travail d’équipe précieux. Comme quoi, les choses qui changent quand on devient parent ne sont pas forcément péjoratives.

Votre vision du bonheur

Si auparavant, votre bonheur résidait dans des soirées endiablées, des voyages spontanés et des activités intrépides, en prenant l’étoffe du parent, il se niche dans la frimousse de votre enfant et la simplicité des moments en famille. Vos yeux pétillent et votre cœur chante lorsque votre bambin.e aligne ses premiers mots ou fait sa première rentrée scolaire. La joie vous prend quand iel fait des cabrioles dans sa poussette, construit des pyramides de cubes ou lace ses chaussures tout.e seul.e.

Vous vous prenez plaisir à voir votre progéniture évoluer et traverser les âges. Votre bonheur est plus minimaliste qu’avant, mais vous procure bien plus de sensations. Vos achats « réconfortants », eux aussi, passent un certain stade. Désormais, vous êtes totalement euphorique devant les robots de cuisine dernier cri et des poussettes multifonctions. Un indicateur qui prouve que vous avez gagné en maturité.

Votre niveau de patience

Parmi les choses qui changent quand on devient parent, il y a aussi cette résistance quasi divine face aux situations les plus chaotiques. Si la patience n’était pas votre spécialité à l’époque, la parentalité vous pousse à acquérir cette faculté de force. Même en comptant jusqu’à trois, le calme ne revient pas nécessairement. En prime, votre bambin.e se complait à faire la sourde oreille.

Malgré cinq rappels, iel n’est toujours pas habillé.e et court à moitié nu dans la maison. Lorsque vous lui demandez de venir à table, iel vous dégaine le fameux « encore cinq minutes ». Vous avez souvent l’impression de parler dans le vent ou de gâcher de la salive, mais vous arrivez à prendre sur vous, qu’importe votre degré d’irritabilité. Cette patience que vous musclez jour après jour n’est pas seulement utile dans le cadre de la parentalité. Elle s’applique à d’autres domaines et permet d’agir de manière plus mesurée.

La galerie photo de votre téléphone

Parmi les choses qui changent quand on devient parent, il y a également le contenu de notre galerie de photos. Votre bibliothèque d’images fait clairement l’éloge de votre bout de chou. Vous l’avez pris.e sous toutes les coutures, en long, en large et en travers. Le moindre « petit exploit » est capturé, qu’importe s’il s’agit d’enlever ses chaussettes avec sa bouche ou de réciter une poésie.

À travers ces clichés, vous déployez une véritable biographie de votre enfant. Inévitablement, vous ne pouvez pas vous empêcher de montrer les « prouesses » de votre petite tête blonde à vos collègues ou vos proches.

Ces choses qui changent quand on devient parent nous enrichissent et façonnent une version « améliorée » de nous-mêmes. Rassurez-vous, même si vous sortez des phrases de « boomer », vous gardez un esprit jeune. Malgré les nuits blanches qui vous font parfois regretter, vous tirez sans cesse des leçons de votre parentalité et de vos enfants.