Ces prénoms inspirés de la série La Chronique des Bridgerton font craquer les parents en 2024

Sommaire Colin

Penelope

Anthony

Daphne

Eloise

Francesca

Gregory

Dorothy

Philippa

Hyacinth

Depuis que « La Chronique des Bridgerton » a fait ses débuts sur Netflix, cette série aux costumes somptueux et aux intrigues romantiques captive. Mais l’influence de cette série ne s’arrête pas à nos écrans : les prénoms des personnages principaux sont en train de devenir une véritable tendance chez les jeunes parents en 2024. Voici un tour d’horizon de ces prénoms qui font craquer les mamans et papas.

Colin

C’est le prénom du charmant et espiègle troisième frère Bridgerton. Colin est un prénom d’origine irlandaise qui signifie « jeune créature » ou « pupille ». Ce prénom, déjà très populaire au Royaume-Uni, est désormais en pleine ascension en France grâce au personnage interprété par Luke Newton. Les parents sont séduits par son côté classique et intemporel, tout en ayant une touche de modernité. Colin est parfait pour les parents qui recherchent un prénom doux, anglophone et facile à porter à tout âge.

Penelope

Ah, Penelope Featherington ! La douce et secrète amie de la famille Bridgerton, interprétée par Nicola Coughlan, a réussi à faire de ce prénom un véritable coup de cœur. Penelope est un prénom grec signifiant « tisserande ». Sa sonorité élégante et sophistiquée plaît énormément aux parents qui souhaitent un prénom à la fois historique et poétique. De plus, Penelope a une multitude de surnoms adorables comme Penny, Nell ou même Poppy. C’est un prénom qui promet de rester en vogue pour les années à venir.

Anthony

Le charismatique et protecteur aîné de la famille, Anthony Bridgerton, interprété par Jonathan Bailey, incarne parfaitement le prénom Anthony. Ce prénom d’origine latine signifie « inestimable ». Anthony est ainsi un prénom qui traverse les âges et les modes sans jamais perdre de son élégance. En 2024, il fait un retour en force grâce à son association avec un personnage fort et responsable. Les parents aiment Anthony pour son sonorité forte et sa capacité à inspirer confiance.

Daphne

Le prénom Daphne, porté par la ravissante et courageuse Daphne Bridgerton, est sans doute l’un des plus charmants de la série. Daphne, joué par Phoebe Dynevor, est un prénom d’origine grecque signifiant « laurier ». Il évoque à la fois la douceur et la détermination. Daphne est ainsi un prénom qui respire l’élégance classique et la fraîcheur printanière, ce qui en fait un choix de plus en plus populaire en 2024.

Eloise

Eloise Bridgerton, interprétée par Claudia Jessie, est la sœur rebelle et intellectuelle de la famille. Son prénom, d’origine germanique, signifie « guerrière célèbre ». Eloise est un prénom qui dégage à la fois une force tranquille et une grande finesse. Les parents apprécient donc Eloise pour son côté littéraire et sa sonorité mélodieuse. Ce prénom, à la fois ancien et moderne, convient parfaitement à une petite fille curieuse et indépendante.

Francesca

Francesca Bridgerton, la discrète et mystérieuse sœur de la famille, apporte une touche de mystère et de charme à ce prénom italien. Ce prénom signifie « française » et est synonyme de sophistication et de grâce. Les parents sont attirés par la sonorité élégante et le caractère international de ce prénom. Francesca offre également de nombreuses possibilités de diminutifs, comme Frankie, Franny ou Chessie.

Gregory

Gregory Bridgerton, le dernier frère, est un prénom d’origine grecque signifiant « vigilant ». C’est un prénom qui incarne la sagesse et la gentillesse. En 2024, ce prénom connaît une renaissance grâce à son association avec un personnage aimable et bienveillant. Les parents aiment Gregory pour sa sonorité classique et rassurante. C’est un prénom solide, idéal donc pour un petit garçon qui grandira en un homme fiable et attentionné.

Dorothy

Dorothy, bien que moins présent dans la série, a une aura vintage et un charme indéniable. Ce prénom d’origine grecque signifie « cadeau de Dieu ». Dorothy évoque une élégance d’antan et un esprit aventureux, rappelant la célèbre héroïne du Magicien d’Oz. Les parents en 2024 sont séduits par ce retour aux prénoms rétro qui apportent une touche d’originalité et de nostalgie. Dotty, Dottie ou Dora sont des surnoms adorables qui rendent ce prénom encore plus attrayant.

Philippa

Philippa, surnommée Phil ou Pip, est un prénom royal et raffiné qui signifie « amie des chevaux » en grec. Bien que moins courant, ce prénom commence à se faire une place en France grâce à son son unique et son association avec l’élégance et la noblesse. Les parents qui cherchent un prénom sophistiqué et rare se tournent donc vers Philippa, appréciant sa sonorité noble et ses multiples diminutifs affectueux.

Hyacinth

Hyacinth, le prénom de la benjamine Bridgerton, est sans doute le plus unique de cette liste. D’origine grecque, ce prénom signifie « jacinthe », une fleur symbolisant la beauté et la constance. Hyacinth est un choix audacieux et poétique, parfait pour les parents qui cherchent un prénom rare et floral.

La popularité croissante de ces prénoms montre à quel point la culture populaire influence les choix des parents. « La Chronique des Bridgerton », avec ses personnages charismatiques et ses intrigues captivantes, a réussi à marquer les esprits. Alors, si vous êtes à la recherche du prénom parfait pour votre futur enfant, pourquoi ne pas vous laisser inspirer par la famille Bridgerton ?