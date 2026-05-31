Le projet de cette femme pour les parents endeuillés émeut des milliers de personnes

Vie de parent
Fabienne Ba.
@theangelgownsproject / Instagram

Perdre un enfant est une épreuve qui bouleverse toute une vie. Aux États-Unis, Rosann Cassiopi a choisi de mettre son temps et son savoir-faire au service des familles confrontées à cette douleur. Son projet, aussi délicat qu’émouvant, touche aujourd’hui des milliers de personnes.

Quand une robe de mariée devient un symbole de tendresse

Certaines robes racontent plusieurs histoires. C’est le pari de Rosann Cassiopi, une habitante du Wisconsin qui récupère des robes de mariée offertes par des particuliers pour les transformer en « robes d’ange ». Ces minuscules vêtements sont destinés aux nourrissons décédés avant ou peu après leur naissance. Chaque création est pensée avec soin afin d’apporter une présence réconfortante aux familles dans un moment particulièrement difficile. Derrière chaque couture se cache la volonté d’honorer une vie, aussi brève ait-elle été.

Une nouvelle mission après un changement de vie

Pendant trois décennies, Rosann Cassiopi a exercé comme infirmière. Lorsqu’une maladie neurologique rare l’a contrainte à prendre une retraite anticipée, elle a dû réinventer son quotidien. Avec davantage de temps devant elle, elle décide alors d’apprendre la couture. Ce qui commence comme un simple apprentissage devient rapidement une véritable vocation. Depuis, elle consacre une grande partie de son énergie à confectionner ces tenues si particulières.

Plus qu’un loisir, un engagement à temps plein

Depuis près de dix ans, Rosann passe plus de 40 heures par semaine derrière sa machine à coudre. Un investissement remarquable qui lui a permis de réaliser des centaines de « robes d’ange ». Sa démarche repose sur une conviction simple : les petits gestes peuvent avoir un impact immense. À travers son travail minutieux, elle offre aux familles un objet chargé de douceur et de respect dans un contexte souvent marqué par le silence et la solitude.

Des créations offertes gratuitement

Toutes les robes confectionnées par Rosann sont distribuées sans aucun frais. Elles sont envoyées aux hôpitaux ainsi qu’aux familles qui en ont besoin. Pour cette ancienne soignante, c’est une façon de continuer à prendre soin des autres. Loin des projecteurs, elle poursuit son engagement avec discrétion, motivée par l’envie d’apporter un peu de réconfort à ceux qui traversent une période particulièrement éprouvante.

Un projet collectif au service des familles

Rosann participe également à l’association américaine « Real Imprints », qui coordonne le programme Angel Gowns Project. Grâce à un réseau de bénévoles passionnés, l’organisation transforme des dons de robes de mariée en vêtements destinés aux bébés décédés lors d’une fausse couche, d’une mort in utero ou peu après la naissance. Cette mobilisation permet d’accompagner un grand nombre de familles tout en sensibilisant le public à une réalité encore peu évoquée.

Faire évoluer le regard sur le deuil périnatal

Au-delà de la couture, Rosann souhaite ouvrir la discussion autour du deuil périnatal. Selon elle, « trop de parents ont longtemps vécu cette épreuve dans le silence ». En offrant ces robes, elle espère rappeler aux parents endeuillés qu’ils ne sont pas seuls. Son message résonne auprès de nombreuses familles : chaque histoire compte, chaque émotion mérite d’être entendue et chaque enfant mérite d’être honoré avec dignité.

Par son engagement généreux, cette femme du Wisconsin montre ainsi qu’un simple morceau de tissu peut devenir un puissant symbole de soutien, de solidarité et d’humanité.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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