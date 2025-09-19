En pièce de bain à côté de ses enfants, cette maman musclée choque les internautes

La photo avait tout d’une scène familiale ordinaire : une mère en vacances, entourée de ses enfants, posant souriante devant une piscine. Pourtant, ce cliché partagé par Sophie Guidolin, influenceuse australienne et coach en nutrition et fitness, a rapidement enflammé les réseaux sociaux. En cause : la tenue de la mère de famille et sa silhouette musclée. Un mélange qui a suscité un torrent de réactions contrastées.

Une photo de vacances qui divise

La publication en question date d’il y a plusieurs mois, mais elle continue à faire parler. Sophie Guidolin y apparaît en pièce de bain jaune vif, encadrée par ses 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. En légende, elle écrivait : « It’s in life’s precious moments spent offline, that the most unforgettable memories are crafted & stories we will cherish forever 🥺🫶🏼😍 #family #love » (« C’est dans les précieux moments de la vie, passés hors ligne, que se construisent les souvenirs les plus inoubliables et les histoires que nous chérirons à jamais #famille #amour »). Une phrase simple et bienveillante, accompagnée de hashtags liés à la famille et à l’amour.

Sur Instagram, la simplicité de l’intention n’a pas empêché une pluie de commentaires très partagés. Certains internautes ont critiqué la photo, estimant que sa pose ou son apparence « n’étaient pas appropriées dans un cadre familial ». D’autres ont pointé du doigt la forte visibilité de ses muscles, jugés « trop impressionnants » pour une mère de famille, selon certains propos lus dans les fils de discussion.

Une silhouette qui fascine autant qu’elle déroute

Face à ces critiques, de nombreux autres commentaires ont défendu Sophie Guidolin. Plusieurs internautes ont salué sa forme physique, la qualifiant « d’inspirante ». Un contraste qui illustre la manière dont l’apparence féminine – surtout lorsqu’elle sort des normes traditionnelles – peut déclencher des réactions vives, même dans des contextes anodins.

En 2022 déjà, Sophie Guidolin avait fait l’objet de remarques similaires. Elle avait alors pris la parole pour remettre les choses en perspective : « Nous vivons sur la Gold Coast, en Australie. Porter une pièce de bain à la plage est tellement inhabituel que je n’ai même pas pensé à ajouter un avertissement sur cette photo », avait-elle écrit en réponse aux critiques. Sophie Guidolin vit en effet dans une région côtière où la plage fait partie intégrante du quotidien. Dans ce contexte, le port d’une pièce de bain, même sur les réseaux sociaux, n’a rien d’inhabituel, selon elle.

Quand les corps des femmes deviennent un sujet public

Mère de 4 enfants, Sophie Guidolin partage régulièrement des contenus liés à la nutrition, au sport et à la maternité. Cette image de mère athlétique ne fait pas l’unanimité. Cette controverse rappelle à quel point les corps féminins, surtout lorsqu’ils s’écartent des standards attendus, restent soumis à l’opinion publique.

Certaines voix sur Instagram ont souligné le caractère sexiste de certaines critiques, notant qu’un père en pièce de bain, posant avec ses enfants, ne susciterait probablement pas les mêmes débats. D’autres estiment qu’il est légitime de se questionner sur l’exposition des enfants en ligne, quel que soit le contexte.

Jusqu’ici, Sophie Guidolin ne semble pas avoir répondu directement aux réactions les plus récentes, adoptant une attitude plutôt discrète face à la controverse. Sa posture rejoint celle de nombreuses femmes actives sur les réseaux sociaux, qui choisissent de ne pas se justifier face aux critiques, préférant maintenir le cap sur leurs contenus habituels.