Quand le Spotify Wrapped des enfants choque les parents !

Chaque année, c’est devenu un rituel : découvrir son Spotify Wrapped, ce bilan personnalisé qui révèle nos statistiques d’écoutes musicales. Le 4 décembre 2024, pour la dixième année consécutive, Spotify a dévoilé à ses abonné·e·s leurs artistes et chansons les plus écouté·e·s. Si pour beaucoup, ce moment est une plongée nostalgique dans leurs coups de cœur musicaux de l’année, pour certain·e·s, c’est une surprise… teintée d’humour et parfois d’un peu de désillusion.

Sur les réseaux sociaux, une tendance amusante a émergé : de nombreux parents ont découvert que leurs artistes favoris avaient été éclipsés par des titres tirés des films Disney. Ces morceaux, chéris par leurs enfants, se sont imposés en boucle, au point de dominer les statistiques des comptes familiaux.

Parmi les « hits » qui ont bouleversé les Spotify Wrapped, on retrouve ainsi des classiques comme « Libérée, Délivrée » de La Reine des Neiges ou « Hakuna Matata » du Roi Lion. Ces chansons, si appréciées des plus jeunes, ont causé bien des rires sur les réseaux sociaux.

Shout out to all the parents whose Spotify Wrapped is no longer about their music ❄️ pic.twitter.com/H1GqOvXTj1

— Pete Davis 🪴 (@PeteDDavis) December 4, 2024