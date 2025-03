Tendre ou déplacé ? Ce geste de Gal Gadot envers sa fille enflamme les réseaux !

Actuellement en vedette du film live-action « Blanche Neige », dans le rôle de la méchante marâtre au beau miroir, Gal Gadot fait partie de ces actrices qui peuvent tout faire à l’écran. Celle qui a prêté ses traits à l’inspirante Wonder Woman et qui a investi de nombreux films d’espionnage a récemment gravé son nom dans le marbre, au sens propre du terme. Elle a fraîchement inauguré son étoile sur l’incontournable Hollywood Walk of Fame de Los Angeles. À l’issue de cet événement symbolique, auquel elle s’est rendue en compagnie de sa petite famille, les caméras ont capturé une scène complice où elle embrasse sa fille… sur la bouche. Un geste qui n’est pas passé inaperçu et qui a suscité de vives réactions.

Un instant de tendresse qui divise

Le 18 mars dernier, Gal Gadot célébrait un événement marquant de sa carrière. Elle ne recevait pas un prix, mais une dalle floquée d’une étoile destinée à orner le sol de Hollywood Walk of Fame, véritable lieu de pèlerinage pour les fans de culture. Son prénom côtoie désormais celui de grandes légendes telles que Ray Charles, Michael Jackson ou encore James Cameron. Une consécration pour l’actrice de 40 ans, qui oscille entre l’anti-héroïne diabolique et l’héroïne au lasso magique avec une facilité déconcertante.

Accompagnée de son mari, Yaron Versano, et de leurs quatre enfants, l’actrice israélienne a vécu un moment riche en émotions. Mais c’est un détail précis de la cérémonie qui a retenu l’attention du public. Assise sur les genoux de sa mère, la petite Daniella, âgée de trois ans, a reçu un baiser de la part de Gal Gadot. Un bisou délivré, non pas sur la joue, mais sur la bouche. L’image, sans aucun sous-entendu, a révolté les internautes, qui voyaient là un geste malsain.

Un débat qui revient régulièrement

Si certains ont perçu ce baiser comme une simple démonstration de l’amour maternel, sans penser à mal, d’autres ont exprimé leur malaise face à ce geste. Ce bisou, généralement réservé au couple, n’a pas du tout sa place dans les rituels parents-enfants. C’est ce qu’estime la majorité des internautes. « Peu importe le nombre de fois où les gens veulent insister sur le fait que c’est normal, embrasser son enfant sur les lèvres n’est en aucun cas normal », a commenté une internaute sur X (anciennement Twitter).

D’autres dénoncent une « ambiguïté » et pensent que certains enfants pourraient être troublés par ce genre de contact en grandissant. Mais de nombreux internautes ont aussi pris la défense de Gal Gadot, expliquant que ce geste était ancré dans certaines cultures. « Dans beaucoup de pays méditerranéens et latins, embrasser son enfant sur la bouche est une manière naturelle d’exprimer son amour. Il n’y a rien de déplacé là-dedans », a écrit un utilisateur.

Une question de consentement et de confort personnel

Dans la vidéo en question, la fille de Gal Gadot ne semble pas perturbée par ce bisou sur la bouche, d’ailleurs loin d’être volé. Au contraire, elle s’en amuse et tend à nouveau sa bouche comme d’autres enfants tendent les bras. Il suffit de parcourir le compte Instagram de l’actrice pour s’apercevoir que ce geste est courant au sein de leur foyer. D’un point de vue psychologique, les spécialistes estiment que ce geste reste sain, à condition qu’il soit clair. En amont, il faut faire de la prévention et dire que la bouche reste une zone intime et qu’elle est intouchable.

Les experts du bas âge préconisent d’autres formes d’affection, comme un baiser sur la joue ou un câlin, moins connotées. À partir d’un certain âge, notamment vers 5 ou 6 ans, l’enfant commence à différencier les types d’amour : l’amour parental et l’amour romantique. Continuer à l’embrasser sur la bouche peut alors semer une confusion dans son esprit sur la nature des relations affectives.

Gal Gadot n’est pas la première célébrité à subir les critiques pour ce parti-pris affectif. En juin dernier, David Beckham avait lui aussi fait l’objet de débats en raison d’un baiser similaire donné à sa fille de 12 ans, Harper. Si pour certains ce type de baiser est aussi inoffensif qu’un câlin, pour d’autres c’est une aberration. L’interprétation varie selon les cultures et la sensibilité personnelle.