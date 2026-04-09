« Tout le monde peut aimer le rose » : cette maman relance un débat sur la façon d’élever les garçons

La chanteuse américaine de musique country Maren Morris a récemment suscité de nombreuses réactions après avoir partagé une réflexion personnelle sur la manière dont les garçons sont socialisés dès le plus jeune âge. Dans une vidéo publiée sur TikTok début avril 2026, elle évoque une discussion avec une connaissance autour des normes de genre et de l’éducation des enfants.

Encourager l’expression émotionnelle chez les garçons

Au cœur de son message : une idée simple selon laquelle les préférences, comme aimer la couleur rose ou certains univers culturels, ne devraient pas être associées à un genre spécifique. Maren Morris explique que ces stéréotypes peuvent apparaître très tôt dans la vie des enfants, parfois dès l’école ou au contact de leur entourage. Mère d’un garçon de six ans prénommé Hayes, elle insiste sur l’importance de permettre aux enfants d’exprimer leurs émotions librement.

Elle explique vouloir élever son fils dans un environnement où il peut développer ses goûts et sa personnalité sans être limité par des attentes traditionnelles liées à la masculinité : « Cela m’a donné beaucoup d’espoir, car mon fils et ses amis, filles et garçons, se portent tous si bien, et j’ai espoir pour cette génération car ils sont élevés par des communautés comme la nôtre, qui brisent ces schémas, et j’espère que cela leur permettra à tous d’avoir une vie meilleure ». Selon elle, certains discours valorisant l’idée que les garçons devraient « s’endurcir » peuvent freiner l’apprentissage de la régulation émotionnelle.

À l’inverse, Maren Morris souligne que son fils apprend à identifier et exprimer ses sentiments, une compétence qu’elle considère essentielle pour son développement personnel. Elle décrit notamment un enfant aux centres d’intérêt variés, appréciant aussi bien le baseball que les comédies musicales, ou encore des activités créatives comme la fabrication de bijoux. Pour Maren Morris, ces préférences illustrent simplement la diversité naturelle des personnalités.

Un débat toujours présent dans la société

Les propos de la chanteuse Maren Morris s’inscrivent dans une conversation plus large sur l’évolution des normes éducatives et sociales. Depuis plusieurs années, de nombreux spécialistes de l’enfance soulignent l’importance d’un environnement permettant aux enfants d’explorer leurs intérêts sans pression liée aux stéréotypes.

La question de la construction de l’identité chez les enfants, notamment en ce qui concerne les émotions et les goûts, fait régulièrement l’objet de débats dans les domaines de la psychologie et de l’éducation. L’idée que certaines couleurs, activités ou attitudes seraient réservées à un genre en particulier est de plus en plus remise en question (à juste titre). Pour Maren Morris, encourager les enfants à développer leur sensibilité et leur capacité à communiquer peut contribuer à leur bien-être et à leurs relations futures.

Une génération en évolution

Dans sa prise de parole, Maren Morris évoque également son optimisme concernant les jeunes générations. Elle estime que de plus en plus de parents encouragent leurs enfants à grandir dans un environnement plus ouvert, où la diversité des goûts et des émotions est acceptée. Elle souligne le rôle du cercle familial et social dans l’éducation, remerciant les personnes qui participent à cet accompagnement.

Selon elle, permettre aux enfants de s’exprimer librement peut contribuer à briser certains schémas hérités du passé. Cette réflexion rejoint un mouvement plus large observé dans de nombreuses sociétés, où la question de l’expression émotionnelle et de l’égalité des genres continue d’évoluer.

En rappelant que notamment « tout le monde peut aimer le rose », la chanteuse américaine de musique country Maren Morris relance une discussion sur la liberté pour les enfants de construire leur identité sans contrainte liée au genre. Son témoignage met en lumière l’importance d’un dialogue ouvert autour de l’éducation, dans un contexte où les normes évoluent progressivement.