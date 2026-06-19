À un kilomètre de l’hôpital, cette future maman vit un accouchement qu’elle n’oubliera jamais

Quand Eleanor Farrar a senti les premières contractions, elle pensait avoir tout le temps nécessaire pour rejoindre l’hôpital. Sa famille habite, à Reading en Angleterre, à seulement un kilomètre du Royal Berkshire Hospital. Le bébé en avait toutefois décidé autrement. Récit d’un accouchement aussi spectaculaire qu’attendrissant.

Un travail qui s’accélère en quinze minutes

Tout commence un matin, à 4h30, alors qu’Eleanor Farrar entre dans sa 41e semaine de grossesse. Elle se réveille avec ce qu’elle décrit comme des « douleurs ressemblant à de fortes crampes menstruelles ». Sans inquiétude particulière, elle se prépare à rejoindre la maternité – pensant disposer encore d’un peu de temps.

En l’espace de quinze minutes, les contractions deviennent toutefois rythmées : une par minute. « J’ai compris à ce moment-là que j’étais sur le point d’accoucher », confie-t-elle. Avant de prendre la route, elle prend tout de même le temps d’enfiler un collier de perles et la même chemise de nuit qu’elle portait pour la naissance de sa fille aînée Diana, alors âgée de deux ans et demi. Un geste presque symbolique, dans l’urgence du moment.

Un trajet en voiture entre douleur et sang-froid

Eleanor, son compagnon Rasheed et leur petite fille Diana s’engouffrent dans la voiture, direction l’hôpital. « Une fois descendue, j’ai perdu les eaux dans le salon – le bébé descendait dans le canal pelvien, c’était une libération de pression considérable », raconte la jeune femme.

Pourquoi ne pas avoir appelé une ambulance ? « Mentalement, j’avais cinq à dix minutes de retard sur ce que mon corps était en train de faire », explique-t-elle. Pendant le trajet, sa fille Diana, installée à l’arrière dans son siège enfant dos à la route, s’inquiète et demande : « Maman, ça va ? ». Son père lui répond avec calme : « Maman est un peu malade, on va lui chercher des médicaments ». Pour rester maîtresse d’elle-même, Eleanor enfouit son visage dans l’accoudoir de la voiture. « Je voulais rester aussi calme que possible pour ma fille », confie-t-elle.

Une naissance dans la voiture, juste devant l’hôpital

Et c’est précisément dans la voiture que la jeune femme va finalement donner la vie. « Une fois que j’ai senti la tête du bébé, j’ai poussé à la contraction suivante. Nous étions encore en train de rouler, et une minute plus tard, nous nous garions devant l’hôpital », raconte-t-elle. Sa fille Celine venait de naître dans l’habitacle familial.

Son compagnon Rasheed s’est précipité dans l’hôpital, et deux sages-femmes sont rapidement arrivées sur place. C’est dans la voiture, encore garée juste devant les portes du service, que le compagnon d’Eleanor a même eu le privilège de couper le cordon ombilical du bébé. Une organisation aussi humaine que professionnelle, saluée par la nouvelle maman.

Une famille soulagée et reconnaissante

Après les premiers contrôles, Celine se porte parfaitement bien. « Celine est juste la plus belle des petites filles. Nous avons tellement de chance de l’avoir », confie sa maman, infiniment soulagée. Elle adresse également un remerciement particulier à sa sage-femme Lyndsey, qui l’a suivie tout au long de sa grossesse.

L’aventure d’Eleanor Farrar rappelle ainsi, avec émotion, qu’un accouchement reste, par essence, un événement imprévisible – y compris à un kilomètre de l’hôpital. Et qu’au cœur de l’urgence, c’est souvent le sang-froid, la complicité familiale et l’accompagnement bienveillant des soignants qui font la différence. Pour Celine, l’histoire de sa naissance ne manquera pas, à coup sûr, d’animer les futures réunions de famille.