Cette maman partage les « règles strictes » qu’elle impose à ses enfants l’été et les internautes sont divisés

À l’approche des vacances d’été, une question revient dans de nombreuses familles : faut-il maintenir un cadre éducatif ou laisser les enfants profiter d’une liberté totale ? L’influenceuse américaine Vidya (@queencitytrends), suivie par des millions d’abonnés sur TikTok, a récemment relancé le débat en dévoilant les règles qu’elle applique à ses deux enfants pendant les vacances.

Un été actif plutôt qu’un été sans repères

Vidya Gopalan, connue sur TikTok sous le nom de @queencitytrends, a partagé sa vision des vacances dans une vidéo devenue virale. Maman de deux enfants âgés de 11 et 14 ans, elle explique que, chez elle, l’été est synonyme de détente… mais pas d’inactivité. Avant de détailler ses habitudes familiales, elle précise qu’il s’agit d’une organisation qui fonctionne pour son foyer. Selon elle, garder les enfants occupés permet « d’éviter certains comportements problématiques liés à l’ennui et favorise un quotidien plus équilibré ».

Lecture contre écrans : le principe qui fait réagir

La règle qui a le plus retenu l’attention des internautes concerne le temps d’écran. Dans cette famille, chaque minute passée à lire donne droit à une minute d’utilisation des écrans. Pour la mère de famille, la lecture est essentielle, notamment parce que de nombreux enfants l’abandonnent progressivement en dehors du cadre scolaire.

D’après elle, ce système encourage naturellement ses enfants à ouvrir davantage de livres. Vidya (@queencitytrends) affirme d’ailleurs qu’ils ont déjà lu plusieurs ouvrages depuis le début des vacances. Une méthode qui a séduit de nombreux internautes, certains rappelant toutefois que lire devrait avant tout être associé au plaisir et à la découverte.

Sport, maths et grand air au programme

Les écrans ne sont pas les seuls sujets encadrés. Les enfants consacrent également une vingtaine de minutes par jour aux mathématiques, passent au moins deux heures à l’extérieur et pratiquent régulièrement une activité sportive. Le sommeil fait aussi l’objet de quelques règles. Les couchers sont fixés à des horaires précis, tout en laissant la possibilité de dormir davantage le matin lorsque l’emploi du temps le permet.

Pour certains internautes, cet équilibre entre loisirs, activité physique et apprentissages constitue une excellente préparation à la rentrée. D’autres y voient au contraire une charge trop importante pendant une période censée être consacrée au repos.

Encadrer sans contrôler : tout l’enjeu de l’éducation

La publication de Vidya (@queencitytrends) a rapidement divisé les réseaux sociaux. Entre les commentaires saluant une parentalité structurée et ceux dénonçant un excès de contrôle, le débat dépasse largement le simple cadre des vacances. Car s’il est important pour les enfants d’avoir des repères, un cadre éducatif ne devrait jamais se transformer en succession d’obligations ou de restrictions permanentes. Être parent, c’est aussi accompagner avec bienveillance, écouter les besoins de son enfant et respecter son rythme.

Derrière les expressions comme « éducation stricte » ou « règles strictes », il est parfois nécessaire de rester vigilant. Certaines pratiques peuvent glisser vers des formes de contrôle excessif, voire masquer des comportements toxiques ou maltraitants lorsqu’elles privent l’enfant de son autonomie, de son bien-être ou de son droit à l’erreur. Les vacances représentent aussi un moment précieux pour souffler, développer sa créativité, rêver, s’ennuyer parfois, et construire ses propres expériences. Un enfant n’a pas besoin d’être constamment performant ou occupé pour s’épanouir.

Finalement, la polémique autour des règles de l’influenceuse américaine Vidya (@queencitytrends) rappelle une réalité simple : il n’existe pas de modèle unique. Chaque famille trouve son équilibre entre liberté et cadre. L’essentiel reste de proposer un environnement rassurant, respectueux et bienveillant, où les enfants peuvent grandir sereinement tout en profitant pleinement de leur enfance.