Cette mère a laissé son bébé choisir son prénom d’une manière peu ordinaire

Choisir le prénom de son enfant est souvent un moment rempli d’émotion, de débats… et parfois d’hésitations. Une artiste américaine a décidé de sortir des sentiers battus en confiant, d’une certaine façon, cette décision à sa fille dès sa naissance. Vingt-cinq ans plus tard, cette histoire insolite continue de faire sourire et d’interroger.

Une façon de faire totalement inattendue

Alors que de nombreux futurs parents passent des heures à feuilleter des listes de prénoms ou à demander l’avis de leur entourage, Brenda Zlamany a imaginé une approche beaucoup plus personnelle. Avant son accouchement, elle a préparé une centaine de fiches, chacune portant un prénom différent. Une fois à la maternité, elle les a lus un à un à son bébé, en observant avec attention ses réactions. Son objectif ? Repérer celui qui semblait le mieux correspondre à sa petite fille. Cette méthode, aussi originale qu’intuitive, reflétait parfaitement la personnalité créative de cette maman, qui souhaitait faire de ce choix un moment unique.

Deux prénoms en finale

Au fil des jours, deux prénoms sont rapidement sortis du lot : Imogen et Oona. Pendant les cinq jours passés à la maternité, la mère Brenda Zlamany a poursuivi son petit rituel, convaincue que l’un des deux finirait par s’imposer. Selon la jeune femme, qui a raconté cette anecdote dans une vidéo devenue virale, un prénom semblait provoquer une réaction plus marquée que les autres. À la fin du séjour, le choix était fait : ce serait Oona. Aujourd’hui, Oona explique avec humour qu’elle a peut-être simplement été séduite par la musicalité de ce prénom et la douceur de ses voyelles.

Une décision prise dans les derniers instants

Cette réflexion approfondie a toutefois failli poser un problème administratif. Le personnel de la maternité aurait rappelé à la mère qu’un prénom devait impérativement être inscrit sur les documents de naissance. Face au risque de voir un prénom être attribué sans son accord, elle a finalement officialisé son choix juste à temps. Un souvenir qui amuse aujourd’hui Oona, élevée seule par cette mère devenue parent à 40 ans et dont elle admire toujours la créativité.

Un prénom qui fait partie de son histoire

Oona estime aujourd’hui que son prénom peu courant a contribué à construire sa personnalité. Lorsqu’elle se présente, il suscite souvent la curiosité et ouvre facilement la conversation. Pour la créatrice de contenu, porter un prénom aussi singulier l’a encouragée à affirmer pleinement ce qui la rend unique et à cultiver sa propre identité. Elle est même convaincue que sa vie aurait été différente avec un prénom plus répandu. Loin de vouloir en changer, elle en est aujourd’hui très attachée.

Une belle transmission entre générations

Cette histoire pourrait même inspirer la génération suivante. Si elle devient mère un jour, Oona aimerait prénommer sa fille Imogen, le second prénom finaliste qui avait accompagné son propre choix à la naissance. Quant à son prénom actuel, elle affirme qu’elle le choisirait de nouveau sans la moindre hésitation.

Au-delà de son caractère insolite, cette anecdote rappelle ainsi qu’un prénom raconte souvent une histoire familiale, des valeurs et des souvenirs. Dans ce cas précis, il est devenu le symbole d’un lien particulier entre une mère (Brenda Zlamany) et sa fille (Oona), une histoire qui continue aujourd’hui de toucher des milliers d’internautes.