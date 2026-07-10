« La société a peur des femmes intelligentes » : elle dénonce les injonctions faites aux mères

La maternité est souvent présentée comme un bonheur absolu, sans place pour le doute ou la fatigue. Pour Ashley James, cette vision idéalisée empêche de parler des réalités vécues par de nombreuses femmes. Dans une interview au magazine Women’s Health UK, la présentatrice et auteure britannique appelle à libérer la parole et à remettre en question les attentes qui pèsent sur les mères.

La parole comme acte de liberté

Ashley James est convaincue que prendre la parole peut faire évoluer les mentalités. Selon elle, « les échanges entre femmes permettent de déconstruire des idées profondément ancrées », qu’il s’agisse des normes liées au corps, de la maternité ou des inégalités persistantes. Elle estime que « les femmes qui osent exprimer leurs opinions ou remettre en cause les règles établies dérangent encore ». À ses yeux, « une société qui valorise davantage les femmes libres de penser et de s’exprimer serait aussi une société plus juste ».

Une maternité loin des clichés

L’un des sujets qui lui tient le plus à cœur reste la maternité. Maman de deux enfants, Ashley James regrette que « cette étape de la vie soit encore trop souvent décrite comme une expérience exclusivement épanouissante ». Pour elle, évoquer la fatigue, les difficultés ou les émotions contradictoires ne devrait jamais être perçu comme un manque d’amour envers ses enfants. Au contraire, parler sans filtre permettrait aux futures mamans d’aborder cette aventure avec des attentes plus réalistes et moins de culpabilité.

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Des attentes impossibles à satisfaire

Ashley James dénonce également « les nombreuses injonctions adressées aux mères ». Elles sont encouragées à tout gérer, à être présentes sur tous les fronts et à afficher une image de perfection. Pourtant, dès qu’elles expriment un besoin de soutien ou une difficulté, elles peuvent être rapidement jugées. Cette pression constante nourrit un sentiment de culpabilité qui pèse sur de nombreuses femmes. Pour Ashley Jame, « il est temps d’accepter qu’il n’existe pas de mère parfaite, seulement des parcours différents, tous dignes de respect ».

Briser les étiquettes

Cet engagement ne date pas d’hier. Dans son livre « Bimbo », Ashley James s’est déjà attaquée aux stéréotypes qui enferment les femmes dans des cases. Des qualificatifs comme « autoritaire » ou « vieille fille », selon elle, participent à limiter leur liberté et à influencer la façon dont elles sont perçues. À travers son parcours, elle encourage chacune à s’affranchir de ces étiquettes pour construire son identité sans chercher à répondre aux attentes des autres.

Dans cet ouvrage, Ashley James révèle également avoir été victime d’un viol lorsqu’elle était étudiante. En partageant son histoire, elle explique avoir reçu de nombreux témoignages d’autres victimes, des échanges qu’elle considère comme essentiels. Pour elle, « le silence protège avant tout les agresseurs ». En libérant la parole, les victimes peuvent se sentir moins isolées et contribuer à faire reculer la honte qui entoure encore ces violences.

Un appel à des échanges plus sincères

Au-delà de son propre parcours, Ashley James défend une idée simple : « les conversations honnêtes peuvent faire évoluer les regards ». Qu’il s’agisse de maternité, de santé mentale, d’image de soi ou encore de violences, elle encourage à parler sans crainte d’être jugée.

En définitive, le message d’Ashley James rappelle qu’exprimer ses émotions, partager son expérience et remettre en question certaines normes ne sont pas des signes de faiblesse. Au contraire, ces prises de parole participent à construire une société plus ouverte, où chaque femme peut vivre son parcours à sa manière, sans avoir à correspondre à un modèle unique.